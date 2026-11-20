A sexualidade não precisa seguir definições rígidas? Para o autor Walcyr Carrasco, a resposta passa pela possibilidade de que todas as pessoas sejam bissexuais, mesmo que nem todas reconheçam ou vivenciem essa característica.

Em entrevista recente à Veja Rio, o escritor, que assumiu publicamente sua orientação sexual em 2013, compartilhou sua visão sobre o tema e defendeu que cada indivíduo tenha liberdade para ser quem realmente é.

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Ao ser questionado se acredita que a bissexualidade é uma característica geral, Walcyr respondeu afirmativamente e explicou que, em sua visão, a sexualidade pode ser experimentada de diferentes maneiras ao longo da vida.



Walcyr Carrasco acredita que todos são bissexuais?

Durante a entrevista, o autor de Quem Ama Cuida afirmou que muitas pessoas podem passar a vida sem descobrir ou explorar essa possibilidade. Para ele, a sexualidade não está necessariamente dividida em categorias tão delimitadas.

“Sim, mas muitos passam a vida sem realizar isso. Não é tudo tão delimitado, acredito que a sexualidade caminhe por gradações”, afirmou.

Na conversa, Walcyr também falou sobre a relação entre sua trajetória artística e a defesa da diversidade. O escritor explicou que procura transformar suas produções em uma forma de resistência a discursos conservadores e a tentativas de limitar a liberdade individual.

“Acabo sempre tentando fazer com que o meu trabalho seja uma forma de resistência ao conservadorismo e, principalmente, à proibição. As pessoas têm o direito de ser aquilo que elas são de verdade”, declarou.

Walcyr Carrasco se manifesta após ataque homofóbico contra ator

O posicionamento do autor sobre diversidade também apareceu em uma manifestação pública envolvendo João Victor Gonçalves, intérprete de Mau Mau em Quem Ama Cuida.

No início de setembro, Walcyr utilizou seu perfil no Instagram para demonstrar solidariedade ao ator, que havia sido vítima de um ataque homofóbico. Um dos autores da novela, ele repudiou a violência e pediu apoio ao colega.

“Amigos, estou passando aqui para presta minha solidariedade ao João Victor Gonçalves, o Mau Mau de Quem Ama Cuida, e dizer que ele sofreu um ataque homofóbico”, começou.

Na publicação, o escritor também destacou a gravidade da discriminação e defendeu que o episódio não fosse tratado como uma forma de entretenimento.

“E homofobia não é entretenimento, é crime. Portanto, vamos ficar contra essa atitude que tiveram com ele. Vamos torcer para que ele fique bem depos disso e vamos em frente com a história do Mau Mau em Quem Ama Cuida”, concluiu.