O retorno de Jorginho em Avenida Brasil 2 já começou a ganhar forma nos bastidores da produção. Cauã Reymond falou sobre a experiência de voltar à novela de João Emanuel Carneiro, revelou suas primeiras impressões das gravações e comentou os rumores de um possível envolvimento amoroso entre seu personagem e o de Mel Maia.

As declarações foram feitas nesta quinta-feira, 19, em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias.

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Com estreia prevista para janeiro de 2027, a continuação da trama promete reunir personagens que marcaram a televisão brasileira. Para Cauã, voltar ao projeto depois de 14 anos representa também a oportunidade de reencontrar antigos colegas em um momento diferente da carreira.



Cauã Reymond fala sobre reencontro com elenco de Avenida Brasil

Após mais de uma década desde a exibição original, o ator celebrou a oportunidade de interpretar Jorginho novamente e destacou como sua trajetória profissional mudou desde então.

“Estou muito feliz. É muito interessante, depois de 14 anos, reencontrar esse elencaço. De lá para cá, a maturidade, como ator e artista… me vejo em um lugar diferente. E eu queria muito jogar bola com os meus colegas de novo, assim, fazer cena, estar em cena”, declarou.

As gravações da sequência começaram em outubro, mas Cauã explicou que ainda participou de poucas diárias. Mesmo sem entregar detalhes importantes da história, o ator adiantou que o autor João Emanuel Carneiro preparou novidades para a produção.

“Eu não gravei muito. O João Emanuel vem com uma história bem potente. Eu não posso, obviamente, falar muito, porque senão eu faço um spoiler”, brincou.

Jorginho terá romance com personagem de Mel Maia?

Outro assunto abordado na entrevista foi a possibilidade de Jorginho viver um relacionamento amoroso com a personagem interpretada por Mel Maia na sequência.

Na primeira versão de Avenida Brasil, a atriz deu vida a Rita durante a infância. Agora, ela retorna ao universo da novela em um novo papel, o que despertou especulações sobre uma possível aproximação entre os personagens.

Questionado sobre os rumores, Cauã afirmou que também tomou conhecimento da informação pela imprensa. Apesar de não confirmar a possibilidade, o ator aproveitou para elogiar a colega de elenco e destacar sua atuação.

“Isso eu não sei. A gente leu na imprensa. Mel é maravilhosa, já fiz algumas cenas com a Mel. Ela é, além de uma baita atriz, faz um trabalho lindo. Em outros trabalhos que eu já vi e na novela também está arrebentando”, afirmou.

Quando estreia Avenida Brasil 2?

A sequência da novela tem estreia prevista para janeiro de 2027. Além de Cauã Reymond, a produção contará com o retorno de outros nomes importantes da versão original.

Adriana Esteves voltará a interpretar Carminha, Débora Falabella reprisará o papel de Nina e Murilo Benício estará novamente na pele de Tufão. A reunião do elenco promete retomar o universo criado por João Emanuel Carneiro, 14 anos depois da exibição da história original.