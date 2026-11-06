Globo tira Eliana do ar e muda programação clássica do domingo

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A Globo preparou uma reformulação em sua grade vespertina para o próximo domingo (8). Em razão da transmissão ao vivo do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, direto do Autódromo de Interlagos, a emissora cancelou excepcionalmente a exibição da tradicional sessão de filmes Temperatura Máxima e do Em Família com Eliana.

A decisão marca um domingo atípico na emissora, que vai ficar mobilizado em torno da principal etapa do automobilismo mundial em solo brasileiro.

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Com a largada da corrida oficial confirmada para as 14h, a direção do canal optou por suspender as atrações de entretenimento para dedicar a faixa horária à cobertura completa da prova.

Pilotos brasileiros em foco na Globo

Para cobrir o evento, a Globo instalou um estúdio panorâmico inédito em frente ao emblemático "S do Senna", decorado com uma réplica de monoposto de Fórmula 1 personalizada com as marcas do grupo.

A cobertura destaca ainda os representantes do país no grid: o fim de semana conta com entrevista exclusiva com Gabriel Bortoleto, da Audi, disputando sua segunda experiência diante do público nacional, além de acompanhar de perto a evolução de Rafael Câmara, nova aposta brasileira na elite da modalidade.

A equipe de transmissão oficial na TV aberta terá narração de Everaldo Marques, acompanhado pelas análises dos comentaristas Luciano Burti e Mariana Becker nos boxes e no paddock.

Mobilização em rede

A invasão da Fórmula 1 na grade começou a movimentar os telejornais e programas de auditório desde esta sexta-feira (6), com boletins ao vivo no Encontro, Mais Você, Globo Esporte e Jornal Nacional.

O É de Casa de sábado trará flashes direto da fanzone em Interlagos, enquanto o Esporte Espetacular deste domingo será ancorado ao vivo do circuito por Karine Alves e Alessandro Jodar.

Horários das transmissões da F1 na Globo

Sexta-feira (06/11)

17h00: Grid da Globo (boletim pós-treinos livres)

23h30: Grid da Globo especial (análises após o Globo Repórter)

Sábado (07/11)

15h00: Treino de Classificação do GP de São Paulo

Domingo (08/11)

14h00: Corrida do GP de São Paulo (ao vivo em rede nacional)