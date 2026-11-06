MUDANÇAS
Globo tira Eliana do ar e muda programação clássica do domingo
Emissora fez modificações pensando em transmissão esportiva
A Globo preparou uma reformulação em sua grade vespertina para o próximo domingo (8). Em razão da transmissão ao vivo do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, direto do Autódromo de Interlagos, a emissora cancelou excepcionalmente a exibição da tradicional sessão de filmes Temperatura Máxima e do Em Família com Eliana.
A decisão marca um domingo atípico na emissora, que vai ficar mobilizado em torno da principal etapa do automobilismo mundial em solo brasileiro.
Com a largada da corrida oficial confirmada para as 14h, a direção do canal optou por suspender as atrações de entretenimento para dedicar a faixa horária à cobertura completa da prova.
Pilotos brasileiros em foco na Globo
Para cobrir o evento, a Globo instalou um estúdio panorâmico inédito em frente ao emblemático "S do Senna", decorado com uma réplica de monoposto de Fórmula 1 personalizada com as marcas do grupo.
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A cobertura destaca ainda os representantes do país no grid: o fim de semana conta com entrevista exclusiva com Gabriel Bortoleto, da Audi, disputando sua segunda experiência diante do público nacional, além de acompanhar de perto a evolução de Rafael Câmara, nova aposta brasileira na elite da modalidade.
A equipe de transmissão oficial na TV aberta terá narração de Everaldo Marques, acompanhado pelas análises dos comentaristas Luciano Burti e Mariana Becker nos boxes e no paddock.
Mobilização em rede
A invasão da Fórmula 1 na grade começou a movimentar os telejornais e programas de auditório desde esta sexta-feira (6), com boletins ao vivo no Encontro, Mais Você, Globo Esporte e Jornal Nacional.
O É de Casa de sábado trará flashes direto da fanzone em Interlagos, enquanto o Esporte Espetacular deste domingo será ancorado ao vivo do circuito por Karine Alves e Alessandro Jodar.
Horários das transmissões da F1 na Globo
- Sexta-feira (06/11)
17h00: Grid da Globo (boletim pós-treinos livres)
23h30: Grid da Globo especial (análises após o Globo Repórter)
- Sábado (07/11)
15h00: Treino de Classificação do GP de São Paulo
- Domingo (08/11)
14h00: Corrida do GP de São Paulo (ao vivo em rede nacional)