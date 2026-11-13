Atriz da Globo quebra o silêncio sobre polêmica de ‘Lá na Minha Terra’

A novela “Lá na Minha Terra”, da TV Globo, vem causando polêmicas nas redes sociais devido aos estereótipos sobre o Nordeste. Em meio às críticas, Dira Paes, protagonista da trama, voltou a se pronunciar sobre a repercussão nesta sexta-feira, 13, em suas redes sociais.

Em entrevistas recentes, a atriz já havia defendido a trama e afirmado que a realidade difícil do sertão não deve ser ignorada e que "esse sertão não só existe como resiste e persiste".

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A fala, no entanto, não foi bem vista pelo público, e a atriz voltou a comentar sobre o assunto em suas redes sociais. No vídeo, Dira Paes admite ter "sentimentos contraditórios" entre a alegria profissional e a angústia pela repercussão negativa de suas falas.

"Eu sinto muitíssimo por ter provocado esses sentimentos em todos vocês. Quem me conhece, me acompanha nessas quatro décadas, sabe da minha vida profissional, sabe quem eu sou, o que eu penso, quais são os meus valores e o que eu defendo. Nunca, nunca foi minha intenção magoar, ofender ninguém, muito menos esse povo sertanejo que eu admiro tanto", afirmou Dira Paes.

Dira Paes vai continuar na novela da Globo?

Ainda durante o vídeo, a atriz reforça o aprendizado com o episódio e reafirma seu compromisso em continuar trabalhando com humildade. A permanência na novela, no entanto, continua sendo uma incógnita.

"Mas também, gente, fica a força, sabe, que eu não posso negar dessa trajetória, do meu amor pela minha carreira, a construção do da minha história que é com diferente e que nunca se furtou, porque eu nunca me exentei de me colocar, eh, tanto nas horas boas quanto nas horas ruins", ressaltou a atriz.

Veja o vídeo completo: