Sessão da Tarde: saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta (06/11)

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Quem gosta de filmes de ação com boas doses de humor vai encontrar uma boa opção na Sessão da Tarde desta sexta-feira, 6. O longa exibido pela TV Globo acompanha um agente da CIA que enfrenta uma missão inesperada ao conhecer uma menina de nove anos.

Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje?

O filme exibido nesta sexta-feira, 6, é 'Aprendiz de Espiã', estrelado por Dave Bautista, conhecido por interpretar Drax nos filmes de 'Guardiões da Galáxia', e por Chloe Coleman que participou dos filmes 'Dungeons & Dragons' e 'Avatar: O Caminho da Água'.

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Na trama, um agente da CIA (Dave Bautista), de coração endurecido, é enviado em uma missão secreta para vigiar uma família. Porém, o que ele não esperava era passar por poucas e boas à mercê de Sophie (Chloe Coleman), a filha precoce de nove anos da família.

Que horas começa a Sessão da Tarde hoje?

A exibição está prevista para às 15h40 (horário de Brasília). Vale lembrar que a programação pode variar conforme a região.

Veja o trailer de Aprendiz de Espiã