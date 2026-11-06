PROGRAMAÇÃO
Sessão da Tarde: saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta (06/11)
Longa estrelado por Dave Bautista mistura ação e comédia
Quem gosta de filmes de ação com boas doses de humor vai encontrar uma boa opção na Sessão da Tarde desta sexta-feira, 6. O longa exibido pela TV Globo acompanha um agente da CIA que enfrenta uma missão inesperada ao conhecer uma menina de nove anos.
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Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje?
O filme exibido nesta sexta-feira, 6, é 'Aprendiz de Espiã', estrelado por Dave Bautista, conhecido por interpretar Drax nos filmes de 'Guardiões da Galáxia', e por Chloe Coleman que participou dos filmes 'Dungeons & Dragons' e 'Avatar: O Caminho da Água'.
Na trama, um agente da CIA (Dave Bautista), de coração endurecido, é enviado em uma missão secreta para vigiar uma família. Porém, o que ele não esperava era passar por poucas e boas à mercê de Sophie (Chloe Coleman), a filha precoce de nove anos da família.
Que horas começa a Sessão da Tarde hoje?
A exibição está prevista para às 15h40 (horário de Brasília). Vale lembrar que a programação pode variar conforme a região.