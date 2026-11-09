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PROGRAMAÇÃO

Sessão da Tarde: saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda (09/11)

Jackie Chan e Jaden Smith estrelam produção que aborda disciplina, kung fu e superação.

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Cena do filme que será exibido hoje na Sessão da Tarde.
Cena do filme que será exibido hoje na Sessão da Tarde. - Foto: Divulgação

A programação da Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, exibe nesta segunda-feira, 9, um clássico que ensinou sobre disciplina e superação para uma geração.

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Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje?

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O filme exibido nesta segunda-feira, 9, é 'Karate Kid', estrelado por Jackie Chan, conhecido pelos filmes 'A Hora do Rush' e 'Arrebentando em Nova York', e por Jaden Smith, conhecido pelo drama aclamado 'À Procura da Felicidade', na qual contracenou ao lado de seu pai, Will Smith.

Na trama, Dre Parker é um garoto de 12 anos que se muda de Detroit para Pequim, na China, por causa do trabalho da mãe. Em um novo país e com dificuldades de adaptação, ele sofre com as provocações de um valentão local chamado Cheng. Ele encontra proteção e orientação no Sr. Han, o homem da manutenção do seu prédio, que se revela um mestre das artes marciais e lhe ensina os segredos do kung fu.

Que horas começa a Sessão da Tarde hoje?

A exibição está prevista para às 15h40 (horário de Brasília). Vale lembrar que a programação pode variar conforme a região.

Veja o trailer de Karate Kid

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