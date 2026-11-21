Depois de décadas desfigurando o Nordeste, ainda vale a pena dar crédito à Rede Globo? A mais nova polêmica do momento se chama Lá na Minha Terra, a atual novela do horário das 18h.

Desde que estreou, no último dia 9, o folhetim tem sido motivo de achaques, ataques e revoltas de intelectuais e do público em geral por, pela enésima vez, ver a vênus platinada retratar a região nordestina como um eterno reino pobre, ignorante e desinformado, do século passado.

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Sempre em tons de sépia, o Nordeste da Globo parece ter estacionado no tempo. Figurino, trilha sonora e cenário do novo folhetim reforçam a caricatura de décadas e não disfarçam a coleção de estereótipos que a Globo insiste em nos jogar goela abaixo, sobretudo quando o assunto é a região nordestina.

Mais uma vez, a TV Globo tenta construir uma representação do Nordeste que reforça a escassez sempre em contraponto com o Sudeste como o lugar abastado, do futuro e do desenvolvimento.

E a pergunta que não quer calar é: por que a fábula sobre o Nordeste é sempre a mesma, de seca, de atraso, de alguém que não ‘sabe falar direito’, segundo determinado padrão?

Isso já é histórico em termos de representação, mas agora as redes sociais decidiram se posicionar e cancelar a novela. Será que este é um projeto estratégico e político da Globo de vender o Sudeste como a solução e o Nordeste como o atraso?

Que Nordeste/Bahia precisamos e queremos ver nas tramas folhetinescas da TV?

Contemporaneidade

Para Juliana Gutmann, professora e pesquisadora em Comunicação da Ufba, várias imagens relacionadas a estereótipos nordestinos constituem o símbolo dessa polêmica.

Em Lá na Minha Terra tem personagem carregando água na cabaça, tem padre morrendo por conta de buchada, tem protagonista tomando banho de chuveiro de madeira do lado de fora da casa e até uma máquina de escrever em uma delegacia.

“Isso tudo numa novela que, para além de toda a licença poética, está ambientada em 2026, nos tempos contemporâneos. Isso podia ser uma construção de fábula, podia ser uma novela, inclusive, de época, mas uma coisa muito forte é que ela é constituída a partir de um contraponto com o Sudeste como o lugar do futuro, do progresso, onde se vai para melhorar de vida”, reforça Gutmann.

“Então, não é só essa paisagem que incomodou numa dimensão do estereótipo, mas também a ideia do Nordeste precário, do Nordeste sem acesso à informação, parado no tempo. Então, esse é um primeiro cenário que configura toda essa treta, toda essa tensão que envolveu a novela”, complementa.

Existe uma espécie de memória acumulada do público que reconhece esse padrão que se repete, que se reitera com, cada vez, mais força, segundo a pesquisadora. “É um Nordeste que está em oposição clara, nessa novela, de modo muito gritante, a um Sudeste”.

“Então, é a escassez com o progresso, a precariedade com o futuro, com o desenvolvimento, que é pra onde eu vou migrar num pau de arara pra desenvolver minha vida. Essa dimensão de colocar o Sudeste neste contraponto é muito cristalizada, muito naturalizada”, reforça Gutmann.

Ela diz ainda que agora há uma disputa sobre quem tem o direito de narrar o Nordeste. “E o que muda, diante de outras tantas construções ao longo da nossa história, é que a gente tem agora uma plenária, uma arena pública de disputa, que são as redes sociais”.

Defasagem

O diretor, dramaturgo e escritor Luiz Marfuz vai além e aponta que novelas assim contribuem para reafirmar uma certa nostalgia do atraso, embalada como matéria de encantamento, quando na verdade o efeito é desqualificado e reforça estereótipos.

“E o pior: esconde o que o Nordeste tem de melhor. Não que a pobreza e a falta de infraestrutura deixem de ser mostradas; é que, ao invés de construir uma visão dialética do Nordeste, onde riqueza e pobreza se justapõem, opta-se por uma visão polar: a miséria do sertão contraposta ao progresso tecnológico da metrópole paulista”, reforça o diretor.

Fernando Guerreiro, diretor de teatro e presidente da Fundação Gregório de Matos, é mais um dos que reconhecem que essa representação ultrapassada do Nordeste é muito antiga nas novelas.

“Só que dessa vez tem um comparativo terrível com o Sudeste, com São Paulo. E no momento em que o Nordeste assumiu um protagonismo no Brasil, na área política, muito forte, e que esse preconceito ficou muito à mostra no Sudeste e no Sul, a população não admitiu essa desproporção”, pondera Guerreiro.

“Parece que é o Nordeste do início do século XX e o Sudeste do século XXI. Então, esse tipo de representação não funciona mais, está ultrapassada”, enuncia.

Mas a polêmica tem sido tamanha que acabou saindo das redes sociais e se ampliando. Chegou nos espaços de cultura, nas prefeituras das capitais nordestinas, no setor audiovisual e até nos órgãos políticos. Quase todo mundo se posicionou contrário ao roteiro retrógrado e esquizofrênico de Lá na Minha Terra.

Sem falar na questão da caracterização da região como um bloco único, sem marcadores inerentes a cada estado, esquecendo que os estados individualmente apresentam culturas próprias e modos de falar com sotaques, vocábulos, gírias e expressões diferenciados.

“Mesmo dentro de cada estado, há diversidade e diferenças culturais e linguísticas. Só na Bahia, há uma diferenciação imensa de culturas e sotaques que variam de acordo com a região, formando um mosaico de diversos falares baianos já estudados e descritos linguisticamente através de pesquisas da Ufba”, lembra Décio Torres, escritor, imortal da Academia de Letras da Bahia - ALB e colaborador de A TARDE.

Credibilidade

Décio observa que qualquer obra fictícia deve levar em conta a verossimilhança para ter o mínimo de credibilidade. “Diretores de novelas e séries da Rede Globo insistem repetidamente em representar o Nordeste por meio de estereótipos e clichês antigos que não mais condizem com a realidade, como se houvesse um projeto de acentuar o preconceito contra a região”.

“O Nordeste possui um enorme número de excelentes atores e atrizes premiados mundialmente (Salvador foi a primeira cidade no Brasil a ter um curso universitário de direção teatral), por isso não há necessidade de tomarem de empréstimo atores de outra região para falar com um sotaque que não condiz com o de nenhum estado específico”, acrescenta Torres.

Então, segundo Décio, faz bastante sentido a reação do público nordestino contra a representação preconceituosa da região e do povo nas novelas da TV Globo, associando o Nordeste à ideia de atraso, pobreza extrema ou isolamento.

“Há motivos suficientes para denúncias, boicotes, pedido de desculpas, reparação e de cancelamento, sim. Parece haver uma intenção deliberada de disseminar clichês irreais para manter a hegemonia da região Sudeste como a única ligada à tecnologia, aos avanços científicos, ao progresso e ao desenvolvimento industrial e social”, arremata o escritor.

Veracidade

Já a atriz baiana Cyria Coentro – do portfólio de elenco da Globo – não acredita em projeto político interferindo no conteúdo artístico da emissora. “A novela é fruto do pensamento do autor e seus colaboradores”.

“O que vejo é um esforço no sentido de conquistar audiência, correndo atrás do telespectador que se interessa cada vez menos pelo conteúdo da TV aberta como, por exemplo, a novela em questão”, salienta a atriz.

“Com esse intuito, buscam a diversidade na representatividade, mas sempre com expressões, olhares e interpretações dos profissionais da cultura sudestina. Querem falar a respeito de todas as regiões do País, com atores, diretores e autores do Sudeste”, alinhava.

Ainda assim, Cyria é contra a cultura do cancelamento. “Sou a favor da cultura da troca, da colaboração. Não vejo o boicote como uma estratégia inteligente. A Rede Globo é a maior indústria do entretenimento e audiovisual existente no nosso País”.

“Uma empresa que produz conteúdo artístico de alto nível e emprega centenas de profissionais de todas as áreas. Mas, sim, é motivo para denúncias, reclamações, pedidos de desculpas, retratações e, principalmente, de inclusão”, sentencia.

Segundo ela, a audiência acontece a partir do envolvimento emocional e intelectual do telespectador, que é fisgado pelo grau de veracidade e verossimilhança que os profissionais envolvidos conseguem imprimir no resultado de cada obra.

“A multiplicidade de expressões humanas do nosso País é tão rica e preciosa exatamente pelas diferenças que merecem e precisam ser retratadas com propriedade e respeito. É assim que cada região do País quer aparecer na TV, como elas realmente são”, acrescenta.

Realidade

Para o ator baiano Jackson Costa, que já desfilou por folhetins da Globo, esse assunto é muito delicado. Ele credita o cancelamento da novela ao fato do público não aceitar mais esse tipo de representatividade.

E para ele não basta pedir desculpas. “É preciso aprender o que não foi aprendido ao longo de tantos anos de teledramaturgia explorando a nossa riqueza. É motivo para reconhecer, de uma vez por todas, que o Brasil é lindo com todas as diferenças culturais, e que cada sotaque tem sua beleza particular”.

“E que o Nordeste é formado por nove estados com sotaques diferente e nuances belíssimas que variam soando como notas musicais. Vale citar o imenso Ariano Suassuna que disse: eu não troco o meu oxente pelo ok de ninguém”, sintetiza.

Jackson observa ainda que é preciso ver na TV o Nordeste real. “Por que vamos inventar outro Nordeste, se o que temos é de uma riqueza cultural incomensurável e inconteste? E cabe aos atores nordestinos não aceitarem fazer o seu próprio sotaque de forma caricaturada”.

Depois de tanto alarido e acusações de xenofobia, a Rede Globo finalmente se pronunciou e avisou que deverá haver mudanças em Lá na Minha Terra. Parece ter reconhecido o excesso de estereótipos e caricaturas nordestinas e prometeu transformações significativas no roteiro. Aguardemos, pois.

E para concluir, podemos ficar com a metáfora do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho (O Agente Secreto) que, num vídeo disponibilizado no Instagram, diz que esta novela está toda emperequetada pra ir a uma festa e ninguém a chama pra dançar.