CASO ESTÁ SOB INVESTIGAÇÃO
Mansão de Will Smith é atingida por incêndio
Residência já foi atingida por outro incêndio em 2021
Um galpão na mansão de Will Smith e Jada Pinkett Smith, em Calabasas, na região de Los Angeles, na Califórnia (EUA), foi atingido por um incêndio.
Segundo sites como o TMZ e a revista People, o fogo começou na madrugada de segunda-feira, 23, e ninguém ficou ferido.
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Ao chegarem ao local, os bombeiros do Departamento de Incêndios do Condado de Los Angeles encontraram o galpão em chamas, mas elas logo foram controladas.
Avaliada em US$ 42 milhões (R$ 210 milhões), a mansão já foi atingida por outro incêndio em 2021.
A causa do incidente ainda está sob investigação.