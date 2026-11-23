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Xuxa Meneghel deu um fim a curiosidade dos fãs e revelou o sexo de seu primeiro neto. Convidada para realizar uma participação especial no programa ‘Domingão com Hulk’, neste domingo, 22, a apresentadora contou que será avó de um garotinho.

A revelação foi feita após o apresentador questionar a Sasha e João Lucas sobre o sexo do bebê. Animado, o cantor convidou a sogra para participar de maneira online. “Menino, gente! Menino! A gente está mandando nome de menino para ela todo dia, uma lista!”, disse Xuxa.

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o chá revelação sendo apresentado pela xuxa sasha e joão lucas vão ter um menino https://t.co/2klXxuoycs — luscas (@luscas) November 22, 2026

Animada, Sasha confessou que está muito feliz nessa nova fase de sua vida, pois sempre sonhou em ser mãe. “Sempre foi um sonho ser mãe, eu sempre falei que sonhei em ser mãe jovem. Estou feliz de estar vivendo isso”, disparou.

Acompanhada do marido, o cantor João Lucas, a estilista também contou que está no 5º mês de gestação. Os dois estão juntos desde 2020 e se casaram oficialmente em maio de 2021, com uma cerimônia restrita a amigos e familiares.