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Oito passageiros foram presos em flagrante no Aeroporto Internacional de Salvador durante uma operação contra o tráfico internacional de drogas.

Entre os dias 16 e 20 de novembro, a Polícia Federal (PF) apreendeu aproximadamente 15 kg de cocaína em diferentes tentativas de transporte do entorpecente para o exterior.

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As formas de esconder a droga variavam. A maioria dos passageiros havia engolido cápsulas de cocaína. Em outro caso, o entorpecente estava preso ao corpo com adesivos.

Também foram encontrados tijolos da droga escondidos em compartimentos improvisados nas bagagens.

A ação, batizada de Operação El Pacto, contou com o apoio do canil do Batalhão de Choque da Polícia Militar da Bahia e ocorreu simultaneamente em outros 14 países. Além da cocaína, foram apreendidos valores em euros e telefones celulares.

Os oito passageiros foram autuados por tráfico internacional de drogas e permanecem à disposição da Justiça Federal.

Os oito passageiros foram autuados por tráfico internacional de drogas e permanecem à disposição da Justiça Federal. - Foto: Reprodução / PF

A Polícia Federal segue com as investigações para identificar possíveis organizações criminosas envolvidas no recrutamento dos transportadores, na logística de envio da droga ao exterior e no recebimento dos entorpecentes.

Tráfico internacional: aeroporto de Salvador registra 24 prisões em 2026

A Operação El Pacto faz parte de uma série de ações contra o tráfico internacional de drogas envolvendo passageiros que embarcam em Salvador.

Antes da operação de novembro, outras 16 pessoas já haviam sido presas no aeroporto da capital baiana ao longo de 2026. Na ocasião, foram apreendidos mais de 66,41 kg de cocaína.

As investigações também tiveram desdobramentos fora do Brasil. Após o compartilhamento de informações com a Polícia Federal, equipes de segurança realizaram outras 17 prisões de passageiros que haviam saído de Salvador, nos aeroportos de Lisboa, em Portugal, e Paris, na França.

Veja imagens da apreensão