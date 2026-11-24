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O ex-vice-prefeito de Itagimirim (extremo-sul da Bahia), Rogério Andrade de Oliveira, foi condenado a 30 anos de prisão, em regime fechado, por encomendar a morte do então prefeito do município, Rielson Santos Lima, no dia 29 de julho de 2014.

A sentença foi proferida na madrugada desta terça-feira, 24, durante sessão de julgamento realizada em Eunápolis (extremo-sul da Bahia), no âmbito do Tribunal do Juri. Além da prisão, Rogério foi condenado a pagar uma indenização de R$ 100 mil para a família da vítima.

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Segundo a denúncia do Ministério Público, Rielson foi morto a tiros em um bar localizado na Praça Castro Alves, em Eunápolis. A acusação sustentou que Rogério, que assumiu o comando do município após o crime, teria encomendado a execução com a participação do irmão.

Rompimento político teria motivado crime

A motivação estaria relacionada a desentendimentos envolvendo dívidas da campanha eleitoral de 2012 e o rompimento político entre os prefeito e vice. Ao final do julgamento, os jurados acolheram a tese de homicídio qualificado, reconhecendo as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Apontado como autor dos disparos, Jaimilton Neves Lopes também foi julgado na mesma sessão e condenado a mais de 29 anos de reclusão, em regime fechado. Além desta pena, ele foi condenado a pagar R$ 10 mil em indenização para a família da vítima.