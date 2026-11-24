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Policiais miltares estão sendo investigados por suspeita de forjar uma versão sobre o assassinato de homem na Bahia. O caso em questão teve como vítima Josenildo Ferreira de Cerqueira e ocorreu em 1º de outubro de 2025, no município Governador Mangabeira.

Visando solucionar o crime, nesta terça-feira, 24, a Operação Simulatio apura circunstâncias do crime através do cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão.

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As investigações relacionadas à morte reuniram elementos testemunhais, técnicos e periciais que apontam possíveis inconsistências na versão apresentada pelos policiais militares, que alegaram ter agido em legítima defesa durante um suposto confronto armado.

Depoimentos apontam divergências

Segundo o Ministério Público da Bahia, os elementos colhidos apontam para a hipótese investigativa de homicídio qualificado seguido de fraude processual, indicando possível divergência entre a dinâmica efetiva dos acontecimentos e a narrativa inicialmente apresentada pelos agentes envolvidos.

Depoimentos de testemunhas que presenciaram os fatos indicam que Josenildo teria sido abordado pela guarnição às margens da BR-101 em situação aparentemente tranquila e sem oferecer resistência.

Além disso, a investigação constata que, após a abordagem, os policiais permaneceram com a vítima no local, enquanto as demais pessoas foram orientadas a se retirar.

Ausência de registros levantam suspeitas

As apurações também identificaram a ausência de registros históricos de GPS da viatura e dos equipamentos de comunicação utilizados pela guarnição no período dos fatos. Além disso, laudo pericial apontou falhas na preservação do local indicado pelos policiais como cenário do confronto e ausência de vestígios compatíveis com a alegada troca de tiros.

Assim, diligências seguem em andamento com o objetivo de esclarecer integralmente as circunstâncias do caso, identificar eventuais envolvidos e promover a responsabilização penal dos autores, na forma da lei.

A Operação Simulatio é realizada de forma conjunta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por meio dos grupos de atuação especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e de Segurança Pública (Geosp), da Força Correcional Especial Integrada da Polícia Civil (Force) e da Corregedoria-Geral da Polícia Militar (Correg).