OPERAÇÃO SIMULATIO
PMs são suspeitos de forjar versão sobre assassinato de homem na Bahia
Policiais militares alegam legítima defesa, mas há divergências nas narrativas
Policiais miltares estão sendo investigados por suspeita de forjar uma versão sobre o assassinato de homem na Bahia. O caso em questão teve como vítima Josenildo Ferreira de Cerqueira e ocorreu em 1º de outubro de 2025, no município Governador Mangabeira.
Visando solucionar o crime, nesta terça-feira, 24, a Operação Simulatio apura circunstâncias do crime através do cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão.
As investigações relacionadas à morte reuniram elementos testemunhais, técnicos e periciais que apontam possíveis inconsistências na versão apresentada pelos policiais militares, que alegaram ter agido em legítima defesa durante um suposto confronto armado.
Depoimentos apontam divergências
Segundo o Ministério Público da Bahia, os elementos colhidos apontam para a hipótese investigativa de homicídio qualificado seguido de fraude processual, indicando possível divergência entre a dinâmica efetiva dos acontecimentos e a narrativa inicialmente apresentada pelos agentes envolvidos.
Depoimentos de testemunhas que presenciaram os fatos indicam que Josenildo teria sido abordado pela guarnição às margens da BR-101 em situação aparentemente tranquila e sem oferecer resistência.
Além disso, a investigação constata que, após a abordagem, os policiais permaneceram com a vítima no local, enquanto as demais pessoas foram orientadas a se retirar.
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Ausência de registros levantam suspeitas
As apurações também identificaram a ausência de registros históricos de GPS da viatura e dos equipamentos de comunicação utilizados pela guarnição no período dos fatos. Além disso, laudo pericial apontou falhas na preservação do local indicado pelos policiais como cenário do confronto e ausência de vestígios compatíveis com a alegada troca de tiros.
Assim, diligências seguem em andamento com o objetivo de esclarecer integralmente as circunstâncias do caso, identificar eventuais envolvidos e promover a responsabilização penal dos autores, na forma da lei.
A Operação Simulatio é realizada de forma conjunta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por meio dos grupos de atuação especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e de Segurança Pública (Geosp), da Força Correcional Especial Integrada da Polícia Civil (Force) e da Corregedoria-Geral da Polícia Militar (Correg).