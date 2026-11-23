Siga o A TARDE no Google

Uma mulher de 34 anos foi presa no domingo, 22, após confessar ter matado um idoso depois de um programa em Paulo Afonso, no norte da Bahia. Após o crime, a suspeita roubou o carro da vítima, adulterou a placa com fita isolante e fugiu para Alagoas.

A mulher foi descoberta após bater o veículo contra um muro em Delmiro Gouveia, município alagoano. Agentes do órgão municipal de trânsito foram acionados para atender à ocorrência e perceberam que a placa do automóvel havia sido modificada.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante a abordagem, a suspeita confessou ter matado o proprietário do carro. Ela foi encaminhada à Central de Flagrantes da cidade.

Família descobre morte após prisão

A vítima foi identificada como Vitorino Cavalcante da Silva. Segundo as informações iniciais, o crime aconteceu no sábado, 21, após um programa entre o idoso e a suspeita.

O corpo de Vitorino só foi encontrado pela família depois que a mulher foi presa em Alagoas.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a forma como o idoso foi morto nem sobre a motivação do crime.