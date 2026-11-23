Siga o A TARDE no Google

Quatro adolescentes e um rapaz morreram neste domingo, 22, em Jequié, no sudoeste da Bahia, após entrar em confronto com policiais militares da Rondesp Médio Rio de Contas (Rondesp/ MRC), durante operação em uma área de mata, na localidade Manga de Elza, mais conhecida como Inferninho, no bairro Joaquim Romão.

As identidades foram confirmadas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). As vítimas são:

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Micael Oliveira da Silva, 14 anos;

Ezequiel Silva de Jesus, 15 anos;

Jeremias Rodrigues dos Santos, 15 anos;

Matheus Santos Alves, 17 anos;

Paulo Marciel Santos Silva, 20 anos.

De acordo com informações do Departamento de Comunicação Social (DCS) da Polícia Militar, a ação era parte de diligências para capturar homens suspeitos de atirar em uma guarnição da Rondesp MRC, na noite do sábado, 21, na Avenida Nazaré, no mesmo bairro.

Ainda conforme a PM, a região é a mesma onde o corpo do idoso Edinaldo Ferreira de Souza, de 68 anos, o Nade, foi encontrado esquartejado e enterrado em uma cova rasa, na tarde do dia 8 de novembro.

O cadáver estava nas proximidades do Anel Viário Luiz Eduardo Magalhães, também na localidade onde houve os dois confrontos. O senhor, que era morador do bairro Barro Preto, estava desaparecido desde a sexta-feira, 6.

Não há informações o que motivou a morte dele e se os suspeitos mortos, neste domingo, tinham envolvimento no homicídio.

A operação e o confronto

Conforme versão oficial, após o confronto, os policiais fizeram buscas na mata e encontraram os cinco homens feridos. Eles foram encaminhados ao Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), onde deram entrada já mortos.

De acordo com a polícia, com eles foram encontradas três pistolas calibre 9mm, uma pistola .40, uma pistola calibre 380 e diversos carregadores de munição. O material apreendido foi encaminhado à 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (9ª Coorpin/ Jequié) e passará por perícia.

O caso segue sob investigação da 9ª Coorpin, que busca esclarecer a dinâmica dos fatos.