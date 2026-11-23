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Uma mulher de 47 anos foi agredida por um homem após esbarrar a bicicleta no carro dele, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na sexta-feira, 21, e foi registrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram a vítima caminhando pela rua enquanto empurrava uma bicicleta. Ao encostar no veículo, o motorista sai do carro e parte para cima dela.

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Durante a agressão, o homem puxa a mulher pelos cabelos e bate a cabeça dela contra o veículo. Em seguida, passa a chutar a bicicleta diversas vezes, danificando o equipamento.

O agressor também retira o relógio do pulso da vítima e o arremessa no chão. Toda a ação acontece em plena via pública, diante de moradores e pessoas que passavam pelo local.

Caso denunciado

A mulher registrou a ocorrência na delegacia. Até o momento, ninguém foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil.