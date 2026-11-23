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Uma mulher de 34 anos morreu e o companheiro, de 40, ficou ferido após serem vítimas de um ataque a tiros na noite de domingo, 22, no município de Barro Preto, no sul da Bahia.



O casal voltava de um bar quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. A Polícia Civil investiga o crime e ainda tenta identificar os suspeitos.

Casal foi surpreendido por homens em motocicleta

A vítima foi identificada como Izabele Ferreira Primo. Segundo informações da Polícia Militar, o ataque aconteceu por volta das 21h, na região central da cidade, quando os dois seguiam em direção à residência onde moravam.

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Izabele foi atingida por três disparos de arma de fogo, sendo dois no tórax e um no pescoço. O companheiro também foi baleado, com um tiro na região do abdômen.

As vítimas foram socorridas para o Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição, em Barro Preto. Izabele não resistiu aos ferimentos. Já o homem foi transferido para o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, onde recebeu atendimento médico e teve alta.





Polícia investiga quem seria o alvo do ataque

De acordo com o delegado Luciano Medeiros Alves, responsável pela investigação, uma das linhas de apuração considera a possibilidade de o companheiro de Izabele ser o alvo dos disparos. No entanto, ainda não existem elementos suficientes para confirmar essa hipótese.

Até a tarde desta segunda-feira, 23, os suspeitos não haviam sido identificados e a motivação do crime permanecia desconhecida.

Câmeras de segurança podem ajudar na investigação

A Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança que possam contribuir para a identificação dos autores e o esclarecimento das circunstâncias do ataque.

Segundo o Departamento de Polícia Técnica (DPT), o corpo de Izabele ainda aguardava liberação para os familiares na tarde desta segunda-feira.