Uma mulher foi presa com mais de 20 celulares furtados presos ao corpo por meio de uma cinta nas últimas horas da Micareta de Feira, na madrugada desta segunda-feira, 23. Além dela, outras quatro mulheres e um homem do mesmo grupo também foram apreendidos com 48 aparelhos roubados.

Todos foram interceptados em um veículo no bairro dos Capuchinhos, nas proximidades do circuito da festa. De acordo com as investigações realizadas pela Polícia Civil, o grupo atuava durante os dias da festa e tinha funções definidas para facilitar os furtos, sendo as mulheres responsáveis por ocultar os aparelhos.

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Suspeitos possuem passagens por furtos

Os suspeitos são investigados por atuação recorrente em grandes eventos na Bahia e em outros estados. Eles possuem registros anteriores por furtos de celulares.

Os cinco suspeitos foram autuados em flagrante por associação criminosa e furto. Os aparelhos recuperados passarão por procedimentos de identificação para posterior restituição aos proprietários.

Em 2024, integrantes do mesmo grupo, utilizando o mesmo veículo, foram presos por policiais militares no município de Indiaroba, em Sergipe. Na ocasião, foram apreendidos 46 aparelhos celulares de diversas marcas e 15 cartões de crédito pertencentes a terceiros, com suspeita de origem em furtos.

Outros possíveis envolvidos já estão sendo identificados pela Polícia Civil. As investigações continuam para apurar a participação deles em furtos praticados durante grandes eventos.

A ação desta segunda-feira foi resultado de trabalho integrado de inteligência, monitoramento e investigação, com participação de equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/ Feira de Santana), da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª COORPIN), do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SI/SSP).

Outro homem foi preso por furtos horas antes

Alheio ao grupo, um outro suspeito de 35 anos foi preso horas antes, ainda na noite de domingo, 22, também por furto de celulares. Com ele, foram encontrados quatro aparelhos.

Durante a abordagem, vítimas ligaram para os telefones, contribuindo para a identificação dos objetos. Por volta das 23h, as equipes receberam imagens de um homem que havia passado pelo acesso ao circuito e já era conhecido por registros relacionados a furtos.

Após buscas, os policiais localizaram o suspeito, às 23h50, em frente a um camarote, ainda com os aparelhos. Ele foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.