Siga o A TARDE no Google

O dono de um bar foi esfaqueado, na tarde deste sábado, 21, após se envolver em uma discussão com um vizinho, no distrito de Lages do Batata, em Jacobina, no Piemonte da Chapada Diamantina.

Informações preliminares dão conta de que, a vítima, Adailton Moreira da Silva, foi atingida várias vezes com golpes de facão no queixo, na mandíbula e em um dos braços.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ti, como é mais conhecido, foi levado às pressas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) de Jacobina, onde chegou desacordado. Segundo relatos, por conta da gravidade dos ferimentos, ele foi encaminhada à sala vermelha.

Depois ele foi levado ao Hospital Regional de Jacobina, onde aguardava por cirurgia. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. O caso aconteceu na Rua Alegria, na Fazenda Água Nova, próximo ao Bar do Ti, por volta das 16h.

Ainda de acordo com informações, o suspeito identificado como Antônio Raimundo dos Santos foi preso em flagrante por agentes da Guarda Civil Municipal e encaminhado à na 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Jacobina).

Na unidade policial, ele teria dito que agiu em legítima defesa após a vítima invadir sua residência carregando um facão. O motivo da briga não foi revelado.

Durante buscas na casa do agressor, os GCMs encontraram dois facões, duas armas de fabricação caseira e algumas munições. O material foi apreendido e encaminhado para perícia.