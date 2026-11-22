GRANDE SUSTO
Carro funerário despenca de ribanceira e cai dentro de lago na Bahia
Acidente aconteceu na Avenida Governador Nilo Coelho, em Guanambi; motorista não ficou ferido
O motorista de um veículo funerário passou por um grande susto, na madrugada deste domingo, 22, em Guanambi, no sudoeste da Bahia. Ele se envolveu em um acidente e acabou caindo com o carro dentro de um lago.
A situação aconteceu na Avenida Governador Nilo Coelho, no trecho de saída que dá acesso ao município de Caetité.
De acordo com relatos, o automóvel saiu da pista, desceu uma ribanceira e só parou quando caiu dentro de um lago, que fica próximo à rodovia.
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Ainda de segundo informações do órgão de trânsito, apesar do susto, o motorista não ficou ferido. As circunstâncias do acidente são apuradas.