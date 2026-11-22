O restaurante Recanto dos Mares, em Maiquinique, no sudoeste da Bahia, vai encerrar as atividades no dia 17 de dezembro de 2026, após dois anos e meio de funcionamento. O anúncio foi feito pelo proprietário, Roberto Mares dos Santos, conhecido como Beto de Oura, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Em tom de desabafo, o empresário explicou que decidiu fechar o estabelecimento diante da dificuldade para atrair clientes e manter o negócio. Durante a gravação, feita por volta das 12h20, ele mostrou o salão vazio e o buffet preparado para receber os consumidores, mas sem nenhuma pessoa no local.

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Restaurante investiu R$ 800 em almoço sem receber clientes

Segundo Beto, foram investidos cerca de R$ 800 na preparação das refeições daquele dia. Apesar do trabalho e da variedade de alimentos disponíveis, nenhum cliente apareceu para almoçar. O proprietário ressaltou que a situação não era isolada e que a falta de movimento vinha se repetindo nos últimos dias.

O Recanto dos Mares oferecia refeições no sistema “coma à vontade”, pelo valor de R$ 25, além do tradicional self-service. Entre as opções disponíveis no buffet estavam saladas, frutas, banana, costelinha de porco, frango assado, caldo de feijão, feijão e churrasco.

Durante o vídeo, o empresário também apresentou a cozinha, equipada com utensílios de aço inox, e destacou a organização e os cuidados com a estrutura do estabelecimento.

Empresário lamenta fechamento após dois anos e meio

Ao explicar os motivos da decisão, Beto afirmou que, na avaliação dele, o problema não estava na localização, no ambiente ou na qualidade da comida. O empresário contou que construiu o restaurante com o objetivo de gerar empregos e renda, mas que as dificuldades para atrair consumidores tornaram a continuidade do negócio inviável.

“Eu sou mais um que não aguento mais”, declarou, ao demonstrar tristeza com o encerramento das atividades. O estabelecimento fica às margens da BA-270, na saída de Maiquinique para Itapetinga. Após dois anos e meio de funcionamento, o restaurante deixará de atender ao público em 17 de dezembro.

Em uma mensagem de despedida, o proprietário agradeceu aos clientes, funcionários e a todas as pessoas que fizeram parte da trajetória do Recanto dos Mares.

“Hoje, escrever estas palavras não é fácil. Depois de 2 anos e meio de muita dedicação, trabalho, sonhos, desafios e momentos inesquecíveis, chegou o momento de nos despedirmos do Restaurante Recanto dos Mares”.