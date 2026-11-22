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Uma mulher, que não teve o nome revelado, foi presa na madrugada deste domingo, 22, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador, suspeita de utilizar uma criança de colo para disfarçar a prática de furtos de celulares, durante a Micareta que acontece na cidade.

Segundo a polícia, ela agia na companhia de outros suspeitos e dava apoio a ação criminosa guardando os aparelhos furtados em uma mochila infantil.

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Ainda de acordo com os investigadores, os demais integrantes do bando, furtavam os celulares dos foliões e os entregavam à suspeita.

Mulher escondia aparelhos furtado na mochila da criança - Foto: Divulgação Polícia Civil

Além dela, outras 12 pessoas foram detidas em flagrante pela prática de furtos e roubos de aparelhos celulares no circuito da festa.

As prisões ocorreram em duas ações da Polícia Civil, após investigações e monitoramento realizados pelas equipes de inteligência, com apoio de recursos tecnológicos. Durante o análise de imagens captadas por drones, os policiais identificaram uma movimentação suspeita de um grupo.

A partir daí, eles passaram a ser monitorados pelas equipes de inteligência. Após o levantamento das informações, os agentes fizeram abordagens e revistaram pessoas que estavam juntas no mesmo trecho. Nesta primeira ação, foram encontrados aparelhos com restrição por roubo ou furto.

Em um segundo momento, policiais à paisana identificaram outras pessoas que estavam praticando o mesmo crime.

Participaram das operações equipes dos Departamentos de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), Especializado de Investigações Criminais (Deic), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), além da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).