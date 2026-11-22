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Uma grande quantidade de drogas foi encontrada escondida em uma área de mata na localidade conhecida como Preto Velho, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A apreensão foi realizada por policiais militares da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), na tarde de sábado, 21.

Durante uma incursão na região, os agentes localizaram diversos pacotes e tabletes de entorpecentes escondidos sob palhas, galhos de árvores e uma lona. O material estava camuflado em meio à vegetação.

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PM encontra esconderijo com centenas de quilos de drogas

Na operação, foram apreendidos 240 quilos de maconha e 84 quilos de cocaína, totalizando 324 quilos de entorpecentes.

A quantidade chamou atenção pelo volume de material armazenado no esconderijo improvisado em meio à mata.





Drogas foram encaminhadas à delegacia

Após a apreensão, todo o material foi encaminhado à delegacia da região, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos presos ou sobre a origem dos entorpecentes.