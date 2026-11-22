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A presença de animais soltos em estradas da zona rural de Ribeira do Amparo, no nordeste baiano, terminou com a morte de três homens, na noite deste sábado, 21. Duas ocorrências aconteceram nas proximidades do povoado Barrocas, quando um cavalo atingiu duas motocicletas.

Na ocasião, os rapazes identificados como Janailson Santos e Edcarlos trafegavam de moto pela região, quando foram atingidos pelo mesmo animal. Eles morreram no local antes de receber atendimento médico.

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Em outro trecho do município, nas proximidades da Fazenda Pimentel, Alaeson Andrade também morreu em um acidente com um animal. Não há informações de qual espécie.

De acordo com relatos, os animais envolvidos nas ocorrências haviam participado horas antes de uma tradicional festa de pega de boi no mato realizada na região. As circunstâncias dos acidentes são desconhecidas.

Além das três mortes, há informações de que houve outros acidentes com animais na região. No entanto, sem mortes. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Ribeira do Amparo foram acionados para atender as ocorrências.

Não foi informado o estado de saúde das vítimas e se elas foram levadas para alguma unidade de saúde. As informações são do Bahia Gazeta.