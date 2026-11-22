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A Micareta Kids levou uma programação voltada ao público infantil à Praça da Kalilândia, em Feira de Santana, no sábado, 21.

Com atrações musicais, brincadeiras e personagens conhecidos das crianças, como Skye e Everest, da Patrulha Canina, o evento ofereceu uma opção de lazer para as famílias durante a Micareta 2026.

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A iniciativa permite que crianças aproveitem a festa em um ambiente pensado para a faixa etária, sem precisar acompanhar a programação voltada ao público adulto.

A enfermeira Maria Catarina de Souza levou a filha, Maria Clara, de sete anos, para participar da atividade.

“Foi uma boa escolha de atração para criança. Minha filha assiste desde pequena e eu queria aproveitar um pouco sem expor demais a criança em meio aos adultos na Micareta”, contou.

A programação continua neste domingo, 22, com apresentações na Praça da Kalilândia.