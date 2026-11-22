FESTA DAS CRIANÇAS
Micareta Kids leva Patrulha Canina e diversão para crianças em Feira
Evento na Praça da Kalilândia reuniu música, brincadeiras e personagens infantis
A Micareta Kids levou uma programação voltada ao público infantil à Praça da Kalilândia, em Feira de Santana, no sábado, 21.
Com atrações musicais, brincadeiras e personagens conhecidos das crianças, como Skye e Everest, da Patrulha Canina, o evento ofereceu uma opção de lazer para as famílias durante a Micareta 2026.
A iniciativa permite que crianças aproveitem a festa em um ambiente pensado para a faixa etária, sem precisar acompanhar a programação voltada ao público adulto.
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A enfermeira Maria Catarina de Souza levou a filha, Maria Clara, de sete anos, para participar da atividade.
“Foi uma boa escolha de atração para criança. Minha filha assiste desde pequena e eu queria aproveitar um pouco sem expor demais a criança em meio aos adultos na Micareta”, contou.
A programação continua neste domingo, 22, com apresentações na Praça da Kalilândia.