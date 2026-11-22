OPORTUNIDADE!
Concurso na Bahia com salário de R$ 3,2 mil encerra inscrições nesta segunda-feira (23/11)
Prefeitura oferece 20 vagas imediatas nas áreas de saúde e educação
Por Beatriz Rego
Para quem deseja participar do concurso público da Prefeitura de Mairi, no norte da Bahia, tem até segunda-feira, 23, para realizar a inscrição. A seleção oferece salários que podem chegar a R$ 3,2 mil, conforme cargo escolhido.
Ao todo, são disponibilizadas 20 vagas para contratação imediata nas áreas de saúde e educação, além de oportunidades para formação de cadastro de reserva.
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As vagas são destinadas a candidatos com níveis médio e superior. Entre os cargos disponíveis estão:
- agente comunitário de saúde;
- professor;
- e técnico de informática.
Os interessados devem realizar a inscrição pelo site da banca organizadora. O edital completo, com os requisitos e demais informações sobre a seleção, pode ser consultado aqui.