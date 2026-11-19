O primeiro processo seletivo público para agentes comunitários de saúde (ACS) em Salvador teve uma nova etapa aprovada. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) concluiu a análise técnica para preparo do edital e encaminhou o processo à Secretaria Municipal de Gestão (Semge).

Entre as próximas etapas estão a contratação da empresa responsável pela seleção. O número de vagas e os critérios de participação ainda não foram definidos e serão divulgados pelos canais oficiais da Prefeitura, conforme o andamento do processo.

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De acordo com a SMS, a seleção busca recompor o quadro de profissionais das equipes de Saúde da Família, necessidade apresentada pela Diretoria de Atenção Primária à Saúde (DAPS), para ampliar a presença dos agentes nos territórios.

O que se sabe sobre o concurso?

A primeira seleção será voltada à contratação de agentes comunitários de saúde. O anúncio foi compartilhado com profissionais da rede municipal durante o encontro Saúde Salvador 360°, realizado na última terça-feira, 17.

“Será o primeiro concurso da história de Salvador para agentes comunitários de saúde, uma novidade que foi muito festejada por todos. Definitivamente, 2026 entra para a história da Secretaria Municipal da Saúde”, afirmou o secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves.

Qual é a importância dos agentes comunitários de saúde?

Os ACS atuam na ligação entre os moradores e as equipes das unidades de saúde. Entre as atribuições estão as visitas domiciliares, o acompanhamento das famílias, a orientação sobre prevenção de doenças e a identificação de situações que precisam de atenção dos profissionais de saúde.

A atuação nos territórios também facilita o acesso da população aos serviços da Atenção Primária e permite que as equipes conheçam melhor as necessidades de cada comunidade.

Quais outras seleções estão previstas na Saúde?

A preparação do concurso para agentes comunitários faz parte de um conjunto de medidas de recomposição do quadro de servidores da SMS. Entre elas estão as convocações de aprovados em concurso vigente e a abertura de um processo seletivo em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), com 146 vagas para técnicos de enfermagem com jornada de 30 horas semanais e psicólogos.

No caso dos técnicos de enfermagem, a medida considera o esgotamento do cadastro de reserva do Edital nº 01/2024.

A SMS informou ainda que realizou 646 convocações de novos servidores nos 12 meses entre outubro de 2025 e outubro de 2026. Outro processo em andamento é a seleção de estágio, que oferece 162 vagas e cadastro de reserva. O certame registrou 2 mil inscrições em menos de dez dias e tem previsão de conclusão em dezembro.

Os estagiários deverão atuar na Atenção Primária à Saúde, com apoio às ações de Vigilância em Saúde, ao monitoramento epidemiológico, à qualificação dos sistemas de informação e às atividades do Núcleo de Vigilância em Saúde da Atenção Primária (NUVIS-APS).