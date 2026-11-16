Ministério da Saúde abre seleção com salários de até R$ 10,3 mil

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O Ministério da Saúde abriu processo seletivo simplificado para contratar 300 profissionais temporários, com salários de até R$ 10.354,29. Além das vagas imediatas, o edital prevê outras 459 oportunidades em cadastro de reserva, totalizando 759 chances de contratação.

As oportunidades são destinadas a seis cargos, com exigência de diploma de ensino superior em todas as funções. A remuneração varia de R$ 4.740,51 a R$ 10.354,29, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, quando aplicável.

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As inscrições ficam abertas até as 23h59 de 14 de dezembro, pelo site do Instituto Avalia, responsável pela organização da seleção. A taxa é de R$ 60 para todos os cargos.

Seleção do Ministério da Saúde: veja os cargos e salários

A maior parte das vagas imediatas está concentrada no cargo de analista de requisitos processuais, normativos, econômicos, financeiros e políticas de saúde, com 218 oportunidades. A função oferece salário inicial de R$ 7.647,20.

Já a remuneração mais alta é destinada ao cargo de gestor, que exige formação superior em áreas como administração, direito e saúde.

Confira a distribuição das oportunidades:

Técnico administrativo : 28 vagas imediatas e 62 para cadastro de reserva. Salário de R$ 4.740,51.

: 28 vagas imediatas e 62 para cadastro de reserva. Salário de R$ 4.740,51. Analista de dados e controle de qualidade : 12 vagas imediatas e 39 para cadastro de reserva. Salário de R$ 7.647,20.

: 12 vagas imediatas e 39 para cadastro de reserva. Salário de R$ 7.647,20. Analista de requisitos processuais, normativos, econômicos, financeiros e políticas de saúde : 218 vagas imediatas e 236 para cadastro de reserva. Salário de R$ 7.647,20.

: 218 vagas imediatas e 236 para cadastro de reserva. Salário de R$ 7.647,20. Analista técnico em edificações : oito vagas imediatas e 25 para cadastro de reserva. Salário de R$ 7.647,20.

: oito vagas imediatas e 25 para cadastro de reserva. Salário de R$ 7.647,20. Analista técnico em equipamentos : 18 vagas imediatas e 50 para cadastro de reserva. Salário de R$ 7.647,20.

: 18 vagas imediatas e 50 para cadastro de reserva. Salário de R$ 7.647,20. Gestor : 16 vagas imediatas e 47 para cadastro de reserva. Salário de R$ 10.354,29.

As vagas estão distribuídas entre o Distrito Federal, Pará, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Pernambuco e São Paulo. Os profissionais poderão ser lotados em Brasília, Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Recife e São Paulo.

Quem pode participar?

Todos os cargos exigem diploma de ensino superior e jornada de trabalho de 40 horas semanais. O regime será integralmente presencial.

Os contratos terão duração inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação, desde que haja justificativa relacionada à necessidade de conclusão das atividades previstas pelo Ministério da Saúde.

Além do salário, os profissionais contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, quando aplicável.

Como se inscrever na seleção do Ministério da Saúde?

Os interessados devem acessar o site do Instituto Avalia, localizar a página do processo seletivo e preencher o formulário eletrônico com os dados solicitados.

Durante a inscrição, será necessário escolher o cargo, a unidade da Federação para a qual deseja concorrer e a cidade onde pretende realizar a prova. Depois, o candidato deverá gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) e pagar a taxa de R$ 60, por Pix ou pela própria guia, até 15 de dezembro.

Cada candidato poderá concorrer a apenas um cargo. Caso sejam realizadas várias inscrições, será considerada válida somente a última solicitação.

O edital prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), integrantes de famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e doadores efetivos de medula óssea.

O pedido de isenção deve ser feito até 16 de novembro, com envio da documentação comprobatória até 17 de novembro.

Confira as principais datas do processo seletivo

A primeira etapa será uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para 17 de janeiro de 2027. O exame terá duração de quatro horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.

A seleção também prevê avaliação de títulos e experiência profissional para todos os cargos. Essa fase terá caráter classificatório e poderá considerar formação acadêmica, cursos de capacitação e experiência em atividades relacionadas à função.

Os documentos comprobatórios devem ser cadastrados e enviados pela plataforma do Instituto Avalia até 15 de dezembro. A análise, no entanto, será realizada apenas para os candidatos que atingirem a pontuação mínima na prova objetiva e estiverem dentro do limite de classificação estabelecido pelo edital.

Veja as etapas e datas

16 de novembro : prazo final para solicitar isenção da taxa;

17 de novembro : prazo para envio dos documentos de isenção;

: prazo para envio dos documentos de isenção; 25 de novembro : resultado dos pedidos de isenção;

: resultado dos pedidos de isenção; 14 de dezembro : encerramento das inscrições;

: encerramento das inscrições; 15 de dezembro : prazo final para pagamento da taxa e envio dos documentos de títulos e experiência;

: prazo final para pagamento da taxa e envio dos documentos de títulos e experiência; 21 de dezembro : divulgação das inscrições deferidas;

: divulgação das inscrições deferidas; 7 de janeiro : divulgação dos locais e horários de prova;

: divulgação dos locais e horários de prova; 17 de janeiro de 2027 : aplicação da prova objetiva;

: aplicação da prova objetiva; 18 de janeiro : divulgação do gabarito preliminar;

: divulgação do gabarito preliminar; 2 de fevereiro : resultado preliminar da prova objetiva;

: resultado preliminar da prova objetiva; 10 de fevereiro : resultado definitivo da prova objetiva;

: resultado definitivo da prova objetiva; 10 de março : resultado preliminar da avaliação de títulos;

: resultado preliminar da avaliação de títulos; 30 de março : resultado final e homologação.

O edital completo, com os requisitos específicos de cada cargo, a distribuição das vagas por estado e o conteúdo programático das provas, está disponível no site do Instituto Avalia.