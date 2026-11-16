Concurso da Câmara encerra inscrições nesta semana; salário chega a R$ 32 mil

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As inscrições para o concurso da Câmara dos Deputados terminam na próxima terça-feira, 17. A seleção oferece 184 oportunidades para analista legislativo, sendo 66 vagas imediatas e 118 destinadas à formação de cadastro de reserva.

O salário inicial é de R$ 32.070,88, independentemente da especialidade escolhida.

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Há oportunidades para profissionais de Comunicação, Jornalismo, Relações Públicas, Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Engenharia. Também estão disponíveis vagas para candidatos com diploma de nível superior em qualquer área.

Os interessados devem realizar a inscrição pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela organização do certame.

Veja a distribuição das vagas por especialidade

A área de Registro e Redação concentra a maior quantidade de oportunidades, com 50 vagas entre contratação imediata e cadastro de reserva. Diferentemente das demais especialidades, ela não exige graduação em uma área específica.

Confira a distribuição:

Divulgação Institucional : 4 vagas imediatas e 9 para cadastro de reserva;

Jornalismo : 12 vagas imediatas e 23 para cadastro de reserva;

: 12 vagas imediatas e 23 para cadastro de reserva; Relações Públicas : 4 vagas imediatas e 12 para cadastro de reserva;

: 4 vagas imediatas e 12 para cadastro de reserva; Arquivologia : 7 vagas imediatas e 11 para cadastro de reserva;

: 7 vagas imediatas e 11 para cadastro de reserva; Biblioteconomia : 7 vagas imediatas e 10 para cadastro de reserva;

: 7 vagas imediatas e 10 para cadastro de reserva; Engenharia Civil : 1 vaga imediata e 10 para cadastro de reserva;

: 1 vaga imediata e 10 para cadastro de reserva; Engenharia Elétrica : 1 vaga imediata e 2 para cadastro de reserva;

: 1 vaga imediata e 2 para cadastro de reserva; Eletrônica e Telecomunicações : 3 vagas imediatas e 8 para cadastro de reserva;

: 3 vagas imediatas e 8 para cadastro de reserva; Engenharia Mecânic a: 1 vaga imediata e 2 para cadastro de reserva;

a: 1 vaga imediata e 2 para cadastro de reserva; Museologia : 1 vaga imediata e 6 para cadastro de reserva;

: 1 vaga imediata e 6 para cadastro de reserva; Registro e Redação : 25 vagas imediatas e 25 para cadastro de reserva.

Qual formação é exigida?

Embora todas as oportunidades pertençam à carreira de analista legislativo, a formação necessária varia conforme a especialidade.

A área de Registro e Redação aceita diploma de curso superior em qualquer área, desde que reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Para as demais funções, é exigida graduação específica:

Divulgação Institucional : Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda ou Propaganda e Marketing;

Jornalismo : Comunicação Social com habilitação em Jornalismo;

: Comunicação Social com habilitação em Jornalismo; Relações Públicas : graduação em Relações Públicas ou Comunicação Organizacional;

: graduação em Relações Públicas ou Comunicação Organizacional; Arquivologia : graduação em Arquivologia;

: graduação em Arquivologia; Biblioteconomia : graduação em Biblioteconomia;

: graduação em Biblioteconomia; Engenharia Civil : graduação em Engenharia Civil;

: graduação em Engenharia Civil; Engenharia Elétrica : graduação em Engenharia Elétrica;

: graduação em Engenharia Elétrica; Eletrônica e Telecomunicações : Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações ou formação equivalente prevista no edital;

: Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações ou formação equivalente prevista no edital; Engenharia Mecânica : graduação em Engenharia Mecânica;

: graduação em Engenharia Mecânica; Museologia : graduação em Museologia.

Algumas especialidades também podem exigir registro profissional no respectivo conselho de classe, conforme as regras do edital.

O que faz cada profissional?

As atividades variam de acordo com a área de atuação. Entre as principais atribuições estão:

Divulgação Institucional: criação de campanhas, ações educativas e projetos de comunicação voltados à população;

Jornalismo: cobertura das atividades parlamentares, produção de reportagens, notícias, entrevistas e conteúdos para os canais de comunicação da Câmara;

Relações Públicas: organização de eventos, cerimônias, ações de relacionamento institucional e iniciativas de fortalecimento da imagem da Casa;

Arquivologia: organização e preservação dos documentos produzidos ao longo da atividade legislativa;

Biblioteconomia: administração de acervos e apoio a pesquisas técnicas utilizadas por parlamentares e servidores;

Museologia: preservação da memória institucional e dos bens históricos relacionados ao Poder Legislativo;

Engenharias: elaboração de projetos, fiscalização de obras, emissão de pareceres técnicos e acompanhamento de contratos ligados à infraestrutura da Câmara;

Registro e Redação: registro oficial de debates, pronunciamentos e sessões parlamentares, além da elaboração, revisão e organização de documentos da Casa.

Salário, lotação e requisitos

Todos os aprovados terão remuneração inicial de R$ 32.070,88. Os servidores serão lotados em Brasília, onde fica a sede da Câmara dos Deputados, e terão acesso aos benefícios oferecidos pela instituição e às garantias previstas para os servidores efetivos da administração pública federal.

Além da formação exigida para cada especialidade, os candidatos precisam cumprir os requisitos legais para ingresso no serviço público federal. Entre eles estão: