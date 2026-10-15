Concurso com salário de R$ 32 mil abre inscrições nesta quinta

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O concurso da Câmara dos Deputados, que conta com salário inicial de R$ 32.070,88 mil para todas as vagas, abriu inscrições nesta quinta-feira, 15. Os interessados podem realizar o cadastro até 17 de novembro.

As inscrições são feitas por meio do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), através deste link, com taxa de R$ 130, sendo que beneficiários do CadÚnico e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção.

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As oportunidades são para analista legislativo e estão distribuídas entre vagas imediatas e cadastro de reserva em seleção que contempla 11 especialidades e exige nível superior. São 66 vagas para contratação imediata e 118 para cadastro de reserva, totalizando 184.

Provas serão aplicadas em todos os estados brasileiros, em 17 de janeiro de 2027, mas os aprovados deverão trabalhar em Brasília, onde está localizada a sede da Câmara dos Deputados.

Além do salário, os ocupantes do cargo terão acesso aos benefícios oferecidos e às garantias previstas para os servidores efetivos da administração pública federal.

Confira a distribuição das vagas:

Divulgação Institucional: 4 vagas imediatas e 9 para cadastro de reserva;

Jornalismo: 12 vagas imediatas e 23 para cadastro de reserva;

Relações Públicas: 4 vagas imediatas e 12 para cadastro de reserva;

Arquivologia: 7 vagas imediatas e 11 para cadastro de reserva;

Biblioteconomia: 7 vagas imediatas e 10 para cadastro de reserva;

Engenharia Civil: 1 vaga imediata e 10 para cadastro de reserva;

Engenharia Elétrica: 1 vaga imediata e 2 para cadastro de reserva;

Engenharia Eletrônica/Telecomunicações: 3 vagas imediatas e 8 para cadastro de reserva;

Engenharia Mecânica: 1 vaga imediata e 2 para cadastro de reserva;

Museologia: 1 vaga imediata e 6 para cadastro de reserva;

Registro e Redação: 25 vagas imediatas e 25 para cadastro de reserva.

O que faz cada profissional?