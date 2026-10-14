Concurso com salário de R$ 32 mil aceita diploma de qualquer curso

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O novo concurso da Câmara dos Deputados oferece oportunidades para profissionais de áreas como jornalismo, relações públicas, engenharia, arquivologia, biblioteconomia e museologia.

A formação exigida varia conforme a especialidade, mas há vagas em Registro e Redação para candidatos com diploma de curso superior em qualquer área, desde que atendam aos demais requisitos do edital.

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Ao todo, a seleção oferece 66 vagas imediatas e outras 118 para cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 32.070,88.

Os aprovados ingressarão na carreira de analista legislativo e trabalharão em Brasília, no Distrito Federal.

Quem pode participar do concurso?

A formação exigida depende da especialidade escolhida. Enquanto Registro e Redação aceita diploma de graduação em qualquer área, as demais áreas exigem formação específica, conforme os requisitos estabelecidos no edital.

Para concorrer a Registro e Redação, o candidato precisa ter diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), independentemente da área de formação.

Nas outras especialidades, é necessário comprovar a graduação exigida para o cargo. Algumas áreas também podem exigir registro profissional, conforme as regras do edital.

Confira a distribuição das vagas:

Divulgação Institucional: 4 vagas imediatas e 9 para cadastro de reserva;

4 vagas imediatas e 9 para cadastro de reserva; Jornalismo: 12 vagas imediatas e 23 para cadastro de reserva;

12 vagas imediatas e 23 para cadastro de reserva; Relações Públicas: 4 vagas imediatas e 12 para cadastro de reserva;

4 vagas imediatas e 12 para cadastro de reserva; Arquivologia: 7 vagas imediatas e 11 para cadastro de reserva;

7 vagas imediatas e 11 para cadastro de reserva; Biblioteconomia: 7 vagas imediatas e 10 para cadastro de reserva;

7 vagas imediatas e 10 para cadastro de reserva; Engenharia Civil: 1 vaga imediata e 10 para cadastro de reserva;

1 vaga imediata e 10 para cadastro de reserva; Engenharia Elétrica: 1 vaga imediata e 2 para cadastro de reserva;

1 vaga imediata e 2 para cadastro de reserva; Engenharia Eletrônica/Telecomunicações: 3 vagas imediatas e 8 para cadastro de reserva;

3 vagas imediatas e 8 para cadastro de reserva; Engenharia Mecânica: 1 vaga imediata e 2 para cadastro de reserva;

1 vaga imediata e 2 para cadastro de reserva; Museologia: 1 vaga imediata e 6 para cadastro de reserva;

1 vaga imediata e 6 para cadastro de reserva; Registro e Redação: 25 vagas imediatas e 25 para cadastro de reserva.

O que faz cada profissional?

Divulgação Institucional: desenvolve campanhas, ações educativas e projetos de comunicação voltados à população.

desenvolve campanhas, ações educativas e projetos de comunicação voltados à população. Jornalismo: produz notícias, reportagens e entrevistas sobre as atividades parlamentares para os canais de comunicação da Câmara.

produz notícias, reportagens e entrevistas sobre as atividades parlamentares para os canais de comunicação da Câmara. Relações Públicas: organiza eventos, cerimônias e ações de relacionamento institucional.

organiza eventos, cerimônias e ações de relacionamento institucional. Arquivologia: organiza e preserva documentos produzidos pela Câmara.

organiza e preserva documentos produzidos pela Câmara. Biblioteconomia: administra acervos e auxilia em pesquisas técnicas utilizadas por parlamentares e servidores.

administra acervos e auxilia em pesquisas técnicas utilizadas por parlamentares e servidores. Museologia: preserva a memória institucional e os bens históricos ligados ao Poder Legislativo.

preserva a memória institucional e os bens históricos ligados ao Poder Legislativo. Engenharias: atua em projetos, fiscalização de obras, manutenção e modernização da infraestrutura da Câmara.

atua em projetos, fiscalização de obras, manutenção e modernização da infraestrutura da Câmara. Registro e Redação: registra debates, pronunciamentos e sessões parlamentares, além de elaborar, revisar e organizar documentos oficiais.

Como serão as provas?

A seleção terá provas objetiva e discursiva, previstas para 17 de janeiro de 2027.

Os exames serão aplicados em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal.

Entre as disciplinas previstas estão Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Administração Pública e Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Também serão cobrados conteúdos relacionados a tecnologia da informação, análise de dados e inteligência artificial.

Os candidatos ainda responderão a questões específicas da especialidade escolhida.

Inscrições e taxa

As inscrições poderão ser feitas de 15 de outubro a 17 de novembro de 2026, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela organização do concurso.

A taxa de inscrição é de R$ 130.