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OPORTUNIDADE

Concurso com salário de R$ 32 mil aceita diploma de qualquer curso

Seleção da Câmara dos Deputados oferece 66 vagas imediatas

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Plenário da Câmara
Plenário da Câmara - Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O novo concurso da Câmara dos Deputados oferece oportunidades para profissionais de áreas como jornalismo, relações públicas, engenharia, arquivologia, biblioteconomia e museologia.

A formação exigida varia conforme a especialidade, mas há vagas em Registro e Redação para candidatos com diploma de curso superior em qualquer área, desde que atendam aos demais requisitos do edital.

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Ao todo, a seleção oferece 66 vagas imediatas e outras 118 para cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 32.070,88.

Os aprovados ingressarão na carreira de analista legislativo e trabalharão em Brasília, no Distrito Federal.

Quem pode participar do concurso?

A formação exigida depende da especialidade escolhida. Enquanto Registro e Redação aceita diploma de graduação em qualquer área, as demais áreas exigem formação específica, conforme os requisitos estabelecidos no edital.

Para concorrer a Registro e Redação, o candidato precisa ter diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), independentemente da área de formação.

Nas outras especialidades, é necessário comprovar a graduação exigida para o cargo. Algumas áreas também podem exigir registro profissional, conforme as regras do edital.

Confira a distribuição das vagas:

  • Divulgação Institucional: 4 vagas imediatas e 9 para cadastro de reserva;
  • Jornalismo: 12 vagas imediatas e 23 para cadastro de reserva;
  • Relações Públicas: 4 vagas imediatas e 12 para cadastro de reserva;
  • Arquivologia: 7 vagas imediatas e 11 para cadastro de reserva;
  • Biblioteconomia: 7 vagas imediatas e 10 para cadastro de reserva;
  • Engenharia Civil: 1 vaga imediata e 10 para cadastro de reserva;
  • Engenharia Elétrica: 1 vaga imediata e 2 para cadastro de reserva;
  • Engenharia Eletrônica/Telecomunicações: 3 vagas imediatas e 8 para cadastro de reserva;
  • Engenharia Mecânica: 1 vaga imediata e 2 para cadastro de reserva;
  • Museologia: 1 vaga imediata e 6 para cadastro de reserva;
  • Registro e Redação: 25 vagas imediatas e 25 para cadastro de reserva.

O que faz cada profissional?

  • Divulgação Institucional: desenvolve campanhas, ações educativas e projetos de comunicação voltados à população.
  • Jornalismo: produz notícias, reportagens e entrevistas sobre as atividades parlamentares para os canais de comunicação da Câmara.
  • Relações Públicas: organiza eventos, cerimônias e ações de relacionamento institucional.
  • Arquivologia: organiza e preserva documentos produzidos pela Câmara.
  • Biblioteconomia: administra acervos e auxilia em pesquisas técnicas utilizadas por parlamentares e servidores.
  • Museologia: preserva a memória institucional e os bens históricos ligados ao Poder Legislativo.
  • Engenharias: atua em projetos, fiscalização de obras, manutenção e modernização da infraestrutura da Câmara.
  • Registro e Redação: registra debates, pronunciamentos e sessões parlamentares, além de elaborar, revisar e organizar documentos oficiais.

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Como serão as provas?

A seleção terá provas objetiva e discursiva, previstas para 17 de janeiro de 2027.

Os exames serão aplicados em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal.

Entre as disciplinas previstas estão Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Administração Pública e Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Também serão cobrados conteúdos relacionados a tecnologia da informação, análise de dados e inteligência artificial.

Os candidatos ainda responderão a questões específicas da especialidade escolhida.

Inscrições e taxa

As inscrições poderão ser feitas de 15 de outubro a 17 de novembro de 2026, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela organização do concurso.

A taxa de inscrição é de R$ 130.

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Câmara dos Deputados concurso público

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