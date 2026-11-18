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A Associação das Pioneiras Sociais (APS), instituição responsável pela Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação abriu dois editais de processo seletivo para contratação de profissionais especializados.

Os dois editais somam 13 vagas que contemplam áreas profissionais distintas, com remunerações específicas para cada função.

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Para o edital 13/2026, serão vagas destinadas ao cargo de Analista de Tecnologia da Informação, para as seguintes áreas:

Área de Desenvolvimento (Brasília/DF): 4 vagas;

Área de Infraestrutura (Brasília/DF): 4 vagas (sendo 1 PcD);

Área de Infraestrutura (Rio de Janeiro/RJ): 1 vaga;

Área de Infraestrutura (Salvador/BA): 1 vaga;

Área de Infraestrutura (São Luís/MA): 1 vaga.

Já para o edital nº 14/2026, serão vagas destinadas ao cargo de Estatístico, que terá uma vaga com lotação em Brasília/DF e uma vaga com lotação em Fortaleza/CE.

Os documentos de abertura estabelecem regras para ingresso sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), após a conclusão das etapas de avaliação e treinamento.

Altos salários

Os candidatos considerados aptos após o treinamento poderão ser contratados com salário que variam entre R$ 14.972,56 a R$ 14.700,93.

Ambas as funções exigem cumprimento de 40 horas semanais presenciais, em regime de dedicação exclusiva. Conforme as regras divulgadas, não será permitida outra fonte de rendimentos durante o vínculo empregatício, sob pena de demissão por justa causa.

Como se inscrever

Os interessados em participar do processo seletivo da Associação das Pioneiras Sociais poderão realizar suas inscrições entre 23 de novembro e 17 de dezembro de 2026.

O procedimento será realizado no portal de recrutamento da Rede SARAH.