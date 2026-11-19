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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou nesta quinta-feira, 19, o edital para o processo seletivo com 27.279 recenseadores.

Os profissionais, que serão contratados de forma temporária, atuarão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, do IBGE.

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As oportunidades estão distribuídas por municípios de todo o país e exigem ensino fundamental completo. Na Bahia, são oferecidas 3.412 vagas.

Sobre o cargo

Os profissionais selecionados serão responsáveis por visitar estabelecimentos agropecuários, entrevistar produtores rurais, atualizar mapas e endereços das áreas de trabalho, registrar informações nos dispositivos eletrônicos de coleta e participar de treinamentos e atividades de acompanhamento da operação censitária.

Os recenseadores receberão:

Salário mensal de R$ 1.741,00 , além de pagamento por produtividade, calculado de acordo com o número de unidades visitadas e questionários aplicados.

, além de pagamento por produtividade, calculado de acordo com o número de unidades visitadas e questionários aplicados. Auxílio-alimentação de R$ 1.192,00

Auxílio pré-escolar

13º salário proporcional

proporcional Férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional

proporcionais acrescidas de um terço constitucional Auxílio para custeio dos deslocamentos.

A contratação será realizada nos termos da Lei nº 8.745/1993, que rege as contratações temporárias da Administração Pública Federal. A duração estimada do contrato é de até seis meses, podendo ser prorrogada conforme as necessidades da operação, observado o prazo máximo de até quatro anos.

Como se inscrever

As inscrições poderão ser realizadas entre as 10h do dia 6 de novembro e as 23h59 de 25 de novembro de 2026, por meio do site da Fundação Cesgranrio.

Etapas do concurso

O processo seletivo contará com prova objetiva marcada para o dia 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h. A taxa de inscrição é de R$ 70,00.

O 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola terá coleta nacional prevista para 2027 e produzirá informações fundamentais para o conhecimento da realidade do campo brasileiro, subsidiando políticas públicas, pesquisas e decisões voltadas ao desenvolvimento do setor agropecuário.

Os candidatos interessados devem consultar o edital completo no site da Fundação Cesgranrio, onde estão disponíveis informações sobre vagas por município, locais de prova e demais regras da seleção. O IBGE alerta os candidatos para que fiquem atentos a possíveis golpes e utilizem apenas os canais oficiais para realizar a inscrição.