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Salvador registrou taxa de desemprego de 8,1% no terceiro trimestre de 2026, o menor índice desde o início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua).

O número representa uma queda de 9,8 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2022, quando a capital baiana tinha 17,9% de desocupação.

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Os dados foram divulgados na última quarta-feira, 18, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre o segundo e o terceiro trimestre deste ano, 44 mil pessoas deixaram a condição de desocupação em Salvador.

No mesmo intervalo, a quantidade de trabalhadores contratados aumentou em 50 mil, chegando a 1,269 milhão de pessoas. Com esse resultado, a cidade passou a registrar o maior número de pessoas empregadas entre as capitais nordestinas e o quinto maior do país.

Como ficaram os principais indicadores do mercado de trabalho?

Além da redução do desemprego, o levantamento do IBGE apresentou outros resultados sobre ocupação e renda na capital baiana, confira:

Taxa de desemprego : 8,1% no terceiro trimestre de 2026, contra 17,9% no mesmo período de 2022.

: 8,1% no terceiro trimestre de 2026, contra 17,9% no mesmo período de 2022. Pessoas que deixaram a desocupação : 44 mil entre o segundo e o terceiro trimestre de 2026.

: 44 mil entre o segundo e o terceiro trimestre de 2026. Número de pessoas ocupadas : 1,269 milhão, após aumento de 50 mil trabalhadores no período.

: 1,269 milhão, após aumento de 50 mil trabalhadores no período. Taxa de ocupação : passou de 56% para 58,7% entre o segundo e o terceiro trimestre de 2026.

: passou de 56% para 58,7% entre o segundo e o terceiro trimestre de 2026. Posição entre as capitais : Salvador tem o maior número de pessoas ocupadas do Nordeste e o quinto maior do Brasil.

O que pode explicar a evolução do emprego em Salvador?

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) relaciona os resultados a iniciativas de qualificação profissional, intermediação de mão de obra, incentivo ao empreendedorismo e atração de investimentos.

Entre as ações citadas pela pasta estão o Treinar para Empregar e o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm), que oferecem capacitação e aproximam trabalhadores de oportunidades profissionais.

A Prefeitura também menciona programas voltados à abertura e expansão de negócios, como o Invista Salvador, o Salvador LAB e o Empreenda Salvador, além de projetos de concessões e parcerias público-privadas.

Quais setores estão entre as apostas para gerar empregos?

Entre as frentes apontadas pela Semdec estão a economia criativa, o comércio, o turismo, a economia do mar e a sustentabilidade.

Na economia criativa, há iniciativas como as Vilas Produtivas nas periferias e projetos de incentivo à recuperação de imóveis e ao comércio no Centro Histórico, na Baixa dos Sapateiros e em Itapagipe.

Já na chamada Economia do Mar, a proposta é estimular atividades ligadas ao setor náutico, incluindo a infraestrutura de marinas e píeres. Na área ambiental, o programa Salvador Solar prevê incentivos à energia fotovoltaica e capacitação profissional para o segmento.