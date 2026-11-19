O feriadão da Consciência Negra começa nesta sexta-feira, 20, e promete movimentar Salvador até o domingo, 22.

Para quem pretende aproveitar os dias de descanso nas praias ou programar passeios ao ar livre, a meteorologia indica um cenário de transição: após uma quinta-feira, 19, chuvosa e uma manhã de sexta com instabilidade, o tempo firma e o sol ganha força no fim de semana, sem previsão de chuva.

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Antes de sair de casa durante a folga prolongada, vale conferir também o que abre e o que fecha em Salvador neste feriado da Consciência Negra, já que repartições públicas, bancos, comércio e shoppings funcionam em esquemas especiais.

Confira previsão

Quinta-feira, 19: véspera com chuva rápida e sensação de 38°C

Na véspera do feriado, nesta quinta-feira, 19, o dia é de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. O volume estimado é de 29,9 mm, com 52% de chance de precipitação. As temperaturas variam entre 23°C e 30°C, mas a sensação térmica pode alcançar os 38°C (com mínima de 29°C).

A umidade relativa do ar oscila entre 75% e 88%, os ventos sopram na direção leste-nordeste (ENE) a 15 km/h, com rajadas de até 34 km/h, e o índice UV está alto. O sol nasce às 4h57 e se põe às 17h41, sob lua crescente.

Sexta-feira, 20: abertura do feriadão tem chuva de manhã e noite firme

No Dia da Consciência Negra, sexta-feira, 20, a manhã começa com sol e pancadas de chuva, acumulando 8,3 mm e 61% de probabilidade de precipitação.

Durante a madrugada, os termômetros ficam entre 24°C e 25°C, com chuva fraca. À tarde, o céu fica com muitas nuvens e o tempo firma completamente à noite.

Os termômetros marcam mínima de 24°C e máxima de 31°C, com sensação térmica variando de 27°C a 37°C. A umidade do ar fica entre 72% e 89%, enquanto os ventos sopram de leste (E) a 16 km/h, com rajadas que atingem 37 km/h. O sol nasce às 4h57 e se põe às 17h41.

Sábado, 21: sol predomina e chuva zera

Para quem quer curtir a praia no sábado, 21, o cenário é favorável: a previsão indica dia de sol com algumas nuvens, névoa ao amanhecer e noite de poucas nuvens, com 0,0 mm de chuva.

As temperaturas ficam entre 25°C e 30°C, e a sensação térmica varia de 28°C a 36°C. A umidade relativa do ar vai de 70% a 87%, e os ventos sopram de leste-nordeste (ENE) a 19 km/h, com rajadas mais fortes, de até 41 km/h. O pôr do sol ocorre às 17h42.

Domingo, 22: calor de 31°C e muitas nuvens

O encerramento do feriadão, no domingo, 22, mantém o tempo seco (0,0 mm de chuva), com sol entre muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e noite de bastante nebulosidade.

Os termômetros registram mínima de 26°C e máxima de 31°C, mas o abafamento eleva a sensação térmica para até 38°C (mínima de 28°C). A umidade do ar permanece entre 70% e 87%, e os ventos sopram na direção nordeste/leste-nordeste (NE/ENE) a 15 km/h, com rajadas de 40 km/h.