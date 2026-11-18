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Em resposta as chuvas intensas e ao calor extremo que tem atingido Salvador nos últimos dias, aPrefeitura de Salvador estabeleceu uma série de medidas para enfrentar os possíveis efeitos do El Niño entre 2026 e 2027. O Plano de Contingência para Enfrentamento ao fenômeno prevê ações de prevenção a essa condição.

O documento foi apresentado nesta quarta-feira, 18, pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), durante a Semana Nacional de Redução de Desastres.

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De acordo com o órgão, o município espera menos dias chuvosos, mas com grandes volumes concentrados em poucas horas, intercalados com períodos de calor e tempo seco.

Plano de Contingência para Enfrentamento do EL Niño em Salvador - Foto: Adam Vidal e Bruno Concha | Secom PMS

O que prevê o Plano de Contigência?

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento prolongado das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que altera a circulação dos ventos e influencia os padrões de chuva e temperatura. Entre as medidas previstas para períodos de chuva intensa estão:

vistorias em imóveis,

emissão de alertas,

orientação aos moradores sobre rotas de saída,

pontos de encontro.

Em situações de risco, a Codesal poderá acionar sirenes, realizar retiradas preventivas e encaminhar famílias para locais de acolhimento, com oferta de abrigo, água e alimentação.

Já para enfrentar o calor extremo, o plano prevê:

orientações sobre hidratação,

adequação da jornada de trabalhadores expostos a altas temperaturas,

preparação da rede municipal de saúde.

Também estão incluídas medidas para garantir conforto térmico nas escolas e cuidados específicos durante grandes eventos.

Como vai funcionar o plano contra o El Niño?

A atuação será dividida em três fases: prevenir e preparar; proteger e responder; e recuperar. As medidas estão organizadas em sete eixos:

monitoramento e alerta, preparação, altas temperaturas, chuvas intensas, comunicação, proteção da população vulnerável, recuperação.

As equipes municipais acompanharão as condições meteorológicas, avaliarão riscos e acionarão os órgãos responsáveis conforme a situação. O plano estabelece cinco níveis de ativação: observação, atenção, alerta, alerta máximo e crise.

Para as ocorrências relacionadas às chuvas, serão considerados fatores como volume acumulado de precipitação, previsão meteorológica e condições do solo.

Já nos períodos de calor, a avaliação levará em conta a temperatura e a permanência das altas temperaturas por dias consecutivos em uma mesma localidade.

O documento prioriza moradores de áreas sujeitas a deslizamentos, alagamentos e inundações. Durante períodos de calor extremo, a atenção será direcionada a idosos, crianças, pessoas com doenças crônicas, população em situação de rua e trabalhadores expostos. Também estão previstos cuidados com os animais.

Salvador tem mais de 600 áreas protegidas

De acordo com os dados apresentados pela Prefeitura, Salvador conta com 114 estações de monitoramento, 205 sensores e 14 sistemas de alerta e alarme instalados em áreas de risco.

Desde 2015, o município também registra 631 áreas protegidas, com 290 obras de contenção de encostas e 341 geomantas. Os investimentos nesse tipo de estrutura ultrapassam R$ 1 bilhão. Outras 31 obras de contenção estão em andamento.

A preparação também inclui atividades em comunidades com maior vulnerabilidade, por meio dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdecs), ações em escolas, mobilizações e simulados de evacuação. Segundo o balanço apresentado, as iniciativas já alcançaram 21.865 pessoas.

O diretor-geral da Codesal, Adriano Silveira, ponderou, no entanto, que os eventos climáticos extremos continuam representando desafios para as cidades.

“Nenhuma cidade está preparada para grandes volumes de chuva em curto espaço de tempo. Mas, diante dos investimentos em tecnologia de prevenção, no nosso Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil e na contenção e proteção de encostas, temos uma cidade muito mais resiliente e preparada para os efeitos das mudanças climáticas”, afirmou.

Arborização também integra estratégia contra o calor

Além das ações de monitoramento e prevenção, o plano considera medidas ambientais para reduzir os impactos das altas temperaturas.

Entre as iniciativas citadas pelo secretário municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), Ivan Euler, estão a implantação de microflorestas, corredores verdes, novos parques e outras soluções baseadas na natureza.

“As regiões com menos áreas verdes tendem a concentrar mais calor. A arborização urbana funciona como infraestrutura verde para ajudar no enfrentamento das mudanças climáticas”, explicou.

Além da emergência

Após situações de emergência, os órgãos municipais também deverão atuar na recuperação das áreas atingidas e no restabelecimento de serviços essenciais, como abastecimento de água, energia elétrica e iluminação pública.