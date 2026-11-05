El Niño: Bahia registra 41°C e enfrenta temporais intensos em outubro

O mês de outubro foi marcado por extremos climáticos na Bahia, com temperaturas que chegaram a 41,8°C em algumas localidades e episódios de chuva intensa concentrados em curtos períodos. Enquanto grande parte do litoral baiano registrou precipitações abaixo da média histórica, municípios do interior tiveram acumulados superiores a 100 milímetros em apenas 24 horas, segundo balanço meteorológico do Inema.

O balanço meteorológico divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), identificou temperaturas elevadas em todas as regiões do estado, além de diferenças significativas na distribuição das chuvas. O período também teve registros de granizo e vendavais em algumas localidades.

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Municípios baianos enfrentam calor extremos

No centro-oeste da Bahia, os termômetros superaram os 40°C durante boa parte de outubro. O maior registro citado no levantamento foi de 41,8°C, no município de Rio do Pires.

Apesar do calor predominante, a última semana do mês foi marcada por episódios de chuva intensa em algumas cidades. Entre os dias 27 e 28 de outubro, determinados municípios registraram volumes superiores a 100 milímetros em um intervalo de 24 horas.

Em Ibicuí, o acumulado chegou a 150,6 mm no dia 27. Já em Iramaia, foram contabilizados 117,6 mm no dia seguinte.

O período também teve ocorrências de granizo em Monte Santo e vendavais que provocaram prejuízos em algumas localidades, como no distrito de Gonçalo, em Caém.

O levantamento do Inema apontou precipitações inferiores à média histórica em grande parte da faixa litorânea baiana durante outubro. No restante do estado, os volumes ficaram próximos da normalidade, enquanto áreas do oeste, nordeste e sudoeste registraram acumulados acima do esperado.

Previsão indica temperaturas acima da média até janeiro de 2027

O El Niño de 2026 atingiu recorde de aquecimento no Pacífico e pode elevar as temperaturas, reduzir as chuvas no Norte e Nordeste e atrasar o período chuvoso. Na Bahia, o atraso pode chegar a 43 dias nas regiões de Ilhéus e Itabuna.

Para o trimestre entre novembro de 2026 e janeiro de 2027, a previsão climática sazonal do Inema aponta maior probabilidade de chuvas dentro ou abaixo da média histórica na faixa leste, no centro-sul e no oeste da Bahia. Já as regiões centro-norte e nordeste estão fora do período chuvoso.

As temperaturas, por outro lado, devem permanecer acima da média em todo o estado e também no Nordeste. Segundo o meteorologista e coordenador de Estudos do Clima e Projetos Especiais do Inema, Aldírio Almeida, a combinação de uma atmosfera mais aquecida com condições favoráveis à ocorrência de precipitações pode provocar episódios de chuva intensa em localidades específicas.

“O Pacífico aquecido continua indicando uma quadra chuvosa bastante irregular, acompanhada de temperaturas mais elevadas. Por outro lado, com a atmosfera mais aquecida, quando houver condições favoráveis à ocorrência de chuvas, como na atuação de sistemas frontais, poderão ocorrer temporais pontuais”, explica.

De acordo com o especialista, o restante da primavera deve alternar períodos de estiagem e calor com episódios de precipitações volumosas em intervalos curtos. Os temporais, no entanto, tendem a ocorrer de maneira localizada, sem necessariamente atingir todos os municípios de uma mesma região.

El Niño segue influenciando as condições climáticas

A atuação do El Niño também integra o cenário observado pelos meteorologistas. O fenômeno é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, o que interfere na circulação atmosférica e pode modificar os padrões de chuva e temperatura em diferentes partes do planeta.

Segundo o Boletim de Monitoramento das Temperaturas da Superfície do Mar, divulgado pelo Inema em 21 de outubro, as águas das regiões central e leste do Pacífico Equatorial apresentavam temperaturas entre 3°C e mais de 4°C acima da média histórica, considerando o período de referência de 1991 a 2020.

A intensificação do fenômeno já era acompanhada desde julho, quando o consenso dos Centros Estaduais de Meteorologia indicava 92% de probabilidade de estabelecimento do El Niño entre julho e setembro. Desde então, o fenômeno se consolidou e passou a integrar as análises sobre o comportamento climático no país.

O Inema continuará monitorando as condições do Pacífico e do Oceano Atlântico para avaliar possíveis alterações no regime de chuvas da Bahia nos últimos meses de 2026 e no início de 2027.