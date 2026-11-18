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Para quem pretende aproveitar o feriado da Consciência Negra e o Dia Nacional de Zumbi nesta sexta-feira, 20, é melhor ficar atento as alterações nos horários de shoppings, mercados e equipamentos públicos de Salvador e Região Metropolitana.

Veja o que abre e fecha:

Shoppings

Shopping da Bahia

O Shopping da Bahia terá funcionamento especial neste feriado.

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Confira os horários:

Lojas e âncoras: das 9h às 22h

das 9h às 22h Praça de alimentação e restaurantes: das 9h às 22h

das 9h às 22h Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim: das 9h às 22h

das 9h às 22h Bodytech: das 9h às 13h, com acesso exclusivo pelo estacionamento D5;

das 9h às 13h, com acesso exclusivo pelo estacionamento D5; Clivale: fechada

fechada Cinemas: conforme programação do UCI Orient

Salvador Shopping

O Salvador Shopping também terá funcionamento especial nesta sexta.

RedeMix: das 8h às 22h

das 8h às 22h Demais operações do shopping: das 9h às 22h

Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista manterá o funcionamento normal, das 9h às 22h, para quiosques, lojas âncoras, alimentação e lazer.

Confira:

Quiosques: das 9h às 22h

das 9h às 22h Lazer: das 9h às 22h

das 9h às 22h Alimentação: das 9h às 22h

das 9h às 22h Âncoras: das 9h às 22h

das 9h às 22h SAC: horário disponível no site do SAC Bahia

horário disponível no site do SAC Bahia Alpha Fitness: horário disponível no site da rede

horário disponível no site da rede Centro Médico Bela Vista: horário disponível no site do estabelecimento

horário disponível no site do estabelecimento Cinema: conforme programação do Cineflix

Shopping Paralela

O Shopping Paralela funcionará normalmente, das 9h às 22h.

Shopping Center Lapa

O Shopping Center Lapa terá funcionamento parcial durante o feriado. As lojas e os quiosques funcionarão das 11 às 17h, já a praça de alimentação abrirá das 11h às 19h.

A academia Lion Fitness atenderá das 7h às 12h. O cinema seguirá a programação do Cine Imperial. O estacionamento seguirá gratuito durante todo o dia.

Shopping Piedade

O Shopping Piedade funcionará das 10h às 18h para lojas e demais operações. A academia Smart Fit terá horário especial, que pode ser consultado no site da rede.

Salvador Norte Shopping

Já o Salvador Norte Shopping também funcionará em horário especial.

Mix Mateus: das 7h às 22h

das 7h às 22h Demais operações do shopping: das 9h às 22h

Shopping Paseo

O Shopping Paseo manterá o funcionamento regular nesta sexta-feira.

Lojas e quiosques: das 9h às 20h

das 9h às 20h Restaurantes: a partir das 12h

a partir das 12h Cinema: conforme programação disponível na Sala de Arte

Shopping Itaigara

O Shopping Itaigara funcionará das 9h às 17h

Shopping Barra

Já o Shopping Barra manterá o funcionamento normal.

Lojas: das 9h às 22h

das 9h às 22h Praça de alimentação e fast-food: das 9h às 22h

das 9h às 22h Restaurantes do Barra Gourmet e demais estabelecimentos indicados: a partir das 12h

a partir das 12h Cinema: conforme programação da Orient Cinemas

Região Metropolitana

Parque Shopping Bahia

O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, funcionará com horário especial.

Lojas e quiosques: das 10h às 22h;

das 10h às 22h; Praça de alimentação: das 10h às 22h;

das 10h às 22h; Alameda Gourmet: das 11h às 23h.

Boulevard Shopping

O Boulevard Shopping também terá funcionamento especial.

Confira os horários:

Âncoras e lojas satélites: das 9h às 21h

das 9h às 21h Praça de alimentação e Magic Games: das 11h às 21h

das 11h às 21h Cafés, sorveterias e quiosques de alimentação: das 9h às 21h

das 9h às 21h Smart Fit: das 8h às 17h

das 8h às 17h Cinemark e Arena: conforme programação

conforme programação SAC, Neoenergia, clínicas médicas, lotérica e cartórios: fechados

Lojas de material de construção

Ferreira Costa

As duas unidades da Ferreira Costa funcionarão das 8h às 22h.

Ferreira Costa Barris: 8h às 22h

8h às 22h Ferreira Costa Avenida Paralela: 8h às 22h

Mercados e feiras

A Central de Abastecimento da Bahia (Ceasa) funcionará normalmente na sexta-feira, 20. Já os mercados estaduais funcionarão em horários especiais, com encerramento antecipado das atividades.

Mercado do Ogunjá: das 6h às 13h

das 6h às 13h Mercado de Paripe: das 5h às 14h

das 5h às 14h Mercado Sete Portas: das 6h às 15h

das 6h às 15h Mercado do Rio Vermelho: boxes, das 7h às 14h; praça de alimentação, das 7h às 16h

Equipamentos culturais

Durante o feriado o Museu Geológico da Bahia (MGB) e o Centro Gemológico da Bahia (CGB) não funcionarão.