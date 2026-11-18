PROGRAMAÇÃO
Consciência Negra: veja o que abre e fecha nesta sexta
Confira o funcionamento de estabelecimentos em Salvador e na Região Metropolitana
Para quem pretende aproveitar o feriado da Consciência Negra e o Dia Nacional de Zumbi nesta sexta-feira, 20, é melhor ficar atento as alterações nos horários de shoppings, mercados e equipamentos públicos de Salvador e Região Metropolitana.
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Veja o que abre e fecha:
Shoppings
Shopping da Bahia
O Shopping da Bahia terá funcionamento especial neste feriado.
Confira os horários:
- Lojas e âncoras: das 9h às 22h
- Praça de alimentação e restaurantes: das 9h às 22h
- Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim: das 9h às 22h
- Bodytech: das 9h às 13h, com acesso exclusivo pelo estacionamento D5;
- Clivale: fechada
- Cinemas: conforme programação do UCI Orient
Salvador Shopping
O Salvador Shopping também terá funcionamento especial nesta sexta.
- RedeMix: das 8h às 22h
- Demais operações do shopping: das 9h às 22h
Shopping Bela Vista
O Shopping Bela Vista manterá o funcionamento normal, das 9h às 22h, para quiosques, lojas âncoras, alimentação e lazer.
Confira:
- Quiosques: das 9h às 22h
- Lazer: das 9h às 22h
- Alimentação: das 9h às 22h
- Âncoras: das 9h às 22h
- SAC: horário disponível no site do SAC Bahia
- Alpha Fitness: horário disponível no site da rede
- Centro Médico Bela Vista: horário disponível no site do estabelecimento
- Cinema: conforme programação do Cineflix
Shopping Paralela
O Shopping Paralela funcionará normalmente, das 9h às 22h.
Shopping Center Lapa
O Shopping Center Lapa terá funcionamento parcial durante o feriado. As lojas e os quiosques funcionarão das 11 às 17h, já a praça de alimentação abrirá das 11h às 19h.
A academia Lion Fitness atenderá das 7h às 12h. O cinema seguirá a programação do Cine Imperial. O estacionamento seguirá gratuito durante todo o dia.
Shopping Piedade
O Shopping Piedade funcionará das 10h às 18h para lojas e demais operações. A academia Smart Fit terá horário especial, que pode ser consultado no site da rede.
Salvador Norte Shopping
Já o Salvador Norte Shopping também funcionará em horário especial.
- Mix Mateus: das 7h às 22h
- Demais operações do shopping: das 9h às 22h
Shopping Paseo
O Shopping Paseo manterá o funcionamento regular nesta sexta-feira.
- Lojas e quiosques: das 9h às 20h
- Restaurantes: a partir das 12h
- Cinema: conforme programação disponível na Sala de Arte
Shopping Itaigara
O Shopping Itaigara funcionará das 9h às 17h
Shopping Barra
Já o Shopping Barra manterá o funcionamento normal.
- Lojas: das 9h às 22h
- Praça de alimentação e fast-food: das 9h às 22h
- Restaurantes do Barra Gourmet e demais estabelecimentos indicados: a partir das 12h
- Cinema: conforme programação da Orient Cinemas
Região Metropolitana
Parque Shopping Bahia
O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, funcionará com horário especial.
- Lojas e quiosques: das 10h às 22h;
- Praça de alimentação: das 10h às 22h;
- Alameda Gourmet: das 11h às 23h.
Boulevard Shopping
O Boulevard Shopping também terá funcionamento especial.
Confira os horários:
- Âncoras e lojas satélites: das 9h às 21h
- Praça de alimentação e Magic Games: das 11h às 21h
- Cafés, sorveterias e quiosques de alimentação: das 9h às 21h
- Smart Fit: das 8h às 17h
- Cinemark e Arena: conforme programação
- SAC, Neoenergia, clínicas médicas, lotérica e cartórios: fechados
Lojas de material de construção
Ferreira Costa
As duas unidades da Ferreira Costa funcionarão das 8h às 22h.
- Ferreira Costa Barris: 8h às 22h
- Ferreira Costa Avenida Paralela: 8h às 22h
Mercados e feiras
A Central de Abastecimento da Bahia (Ceasa) funcionará normalmente na sexta-feira, 20. Já os mercados estaduais funcionarão em horários especiais, com encerramento antecipado das atividades.
- Mercado do Ogunjá: das 6h às 13h
- Mercado de Paripe: das 5h às 14h
- Mercado Sete Portas: das 6h às 15h
- Mercado do Rio Vermelho: boxes, das 7h às 14h; praça de alimentação, das 7h às 16h
Equipamentos culturais
Durante o feriado o Museu Geológico da Bahia (MGB) e o Centro Gemológico da Bahia (CGB) não funcionarão.