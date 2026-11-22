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Um policial militar que atirou contra um grupo de amigos após a comemoração do próprio aniversário foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). O ataque aconteceu em um posto de combustíveis na Asa Sul, em Brasília, e terminou com a morte de uma jovem de 26 anos, além de deixar outras pessoas feridas.

Bruno Cardoso dos Passos, que estava há pouco mais de um mês na Polícia Militar, vai responder por tentativa de feminicídio contra a esposa, Caroline Cardoso, homicídio quadruplamente qualificado de Alessandra da Silva Oliveira e outras seis tentativas de homicídio.

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A denúncia foi apresentada na quarta-feira, 18. O policial permanece preso preventivamente.

Discussão após aniversário termina em tiros

O crime aconteceu na madrugada de 8 de novembro, entre 3h40 e 3h50, em um posto de combustíveis localizado na 302 Sul.

Segundo as investigações, o grupo retornava da comemoração do aniversário do policial quando houve um desentendimento envolvendo Bruno, a esposa e outras pessoas.

Após a discussão, ele teria sacado uma pistola Glock G19, calibre 9 mm, e disparado diversas vezes contra os ocupantes de uma van.

A esposa do policial teria sido a primeira vítima. Ela conseguiu escapar e recebeu atendimento médico. Já Alessandra da Silva Oliveira, de 26 anos, foi atingida na cabeça e morreu no local.

Policial diz que bebeu uísque e não se lembra dos disparos

Em depoimento, Bruno afirmou que saiu armado, consumiu uísque e não se recorda de ter efetuado os disparos.

Para o Ministério Público, o ataque contra Caroline ocorreu em um contexto de violência doméstica e familiar, caracterizando uma tentativa de feminicídio.

A Promotoria também aponta que Alessandra foi vítima de homicídio com quatro qualificadoras: motivo fútil, perigo comum, recurso que dificultou a defesa da vítima e uso de arma de fogo de uso restrito.

Segundo a denúncia, os tiros foram disparados em um ambiente movimentado, colocando em risco outras pessoas que estavam no posto.

Outras seis pessoas são vítimas de tentativas de homicídio

Além da esposa e da mulher assassinada, outras seis pessoas foram apontadas pelo MPDFT como vítimas de tentativas de homicídio.

Entre elas, um homem e uma mulher ficaram feridos, enquanto outra mulher teve o tênis atingido por um disparo. Duas mulheres escaparam sem ferimentos.

Um segundo homem também foi atingido pelos tiros, mas sobreviveu.

De acordo com a Promotoria, o policial assumiu o risco de matar essas pessoas ao efetuar os disparos contra o grupo.

Prisão após o ataque

Depois do crime, Bruno fugiu do posto de combustíveis. Horas mais tarde, foi localizado e preso em flagrante no Parque da Cidade, em Brasília.

O policial segue preso preventivamente e deverá responder às acusações apresentadas pelo Ministério Público.