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Um homem identificado pelo apelido de Guguinho foi baleado por policiais militares, na manhã deste sábado, 21, em Serrinha, no nordeste da Bahia, após tentar esfaquear um idoso e partir para cima dos agentes do 16º Batalhão de Polícia Militar.

Os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio contra um senhor, de 66 anos, na Avenida Manoel Novais, no bairro Rodagem. Ao chegarem no local e ordenarem que o suspeito se rendesse, os militares foram surpreendidos com a ação agressiva do homem, que tentou ferir um deles.

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Ele estava com uma faca tipo peixeira e já tinha o danificado o para-brisa de um veículo que estava na região.

Devido a essa ação, um dos policiais atirou na direção do suspeito e o atingiu no tórax. De acordo com versão oficial, mesmo ferido Guguinho seguiu tentando atingir o policial, mas foi contido por mais três disparos, que atingiram suas pernas.

Ele foi atendido por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Municipal de Serrinha. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A faca foi apreendida e o caso foi registrado na Delegacia Territorial de Serrinha. As informações são do Portal Clériston Silva.