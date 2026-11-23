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As estratégias para a realização do Carnaval de Salvador 2027 começaram a ser discutidas nesta segunda-feira, 23. A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) reuniu representantes de blocos, camarotes e órgãos municipais para alinhar o planejamento da festa, com atenção especial à segurança dos foliões e à organização dos circuitos.

O encontro aconteceu no Centro de Operações e Inteligência (COI) da SSP e foi conduzido pelo secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.



Participaram gestores das forças policiais, representantes de diferentes setores da administração municipal e empresários ligados à festa.





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Portais de abordagem e filas estão entre os assuntos discutidos

Durante a reunião, foram debatidas medidas para melhorar o funcionamento dos Portais de Abordagem, incluindo a definição de localizações estratégicas e a redução do tempo de espera para revista nos horários de maior movimento.

Outro ponto discutido foi a instalação de estruturas utilizadas pelas forças de segurança nos circuitos. A proposta é alinhar os espaços para evitar interferências no acesso dos foliões e garantir o funcionamento da operação durante a festa.



Segurança terá atuação integrada no Carnaval 2027

Marcelo Werner destacou a importância da integração entre as forças policiais, o Corpo de Bombeiros, os órgãos municipais e os representantes do setor privado para garantir a segurança durante grandes eventos.

O secretário também citou os resultados da Micareta de Feira de Santana, considerada a primeira festa popular do calendário Primavera/Verão 2026-2027. Segundo ele, não houve registro de crimes graves contra a vida e os índices criminais apresentaram redução em comparação com a edição anterior.

Werner afirmou que o trabalho de planejamento será mantido para garantir a segurança nas festas previstas para a alta estação.





Reunião contou com representantes da Prefeitura e das forças de segurança

Além dos comandos da Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Polícia Técnica e Corpo de Bombeiros, o encontro contou com a participação da vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos.

Também estiveram presentes integrantes da estrutura administrativa da SSP, representantes das áreas de inteligência, gestão integrada da ação policial, telecomunicações e infraestrutura, além de empresários e representantes de órgãos municipais.