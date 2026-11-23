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Uma mulher foi condenada a pagar R$ 74,9 mil à própria mãe, uma pessoa com deficiência (PcD), após desviar benefícios previdenciários e contratar empréstimos consignados no seu nome sem autorização. O caso aconteceu em Frutal, no Triângulo Mineiro.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a vítima chegou a passar fome enquanto a filha, responsável por administrar seus rendimentos, ficava com parte do dinheiro.

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Entre setembro de 2022 e abril de 2024, a suspeita escondeu a existência de uma segunda pensão por morte paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ela também ficou com o 13º salário do benefício e repassava à vítima apenas um salário mínimo.

A investigação apontou também a contratação de seis empréstimos consignados sem autorização. Os valores eram descontados diretamente das pensões. Parte do dinheiro foi usado para comprar um carro, registrado em nome da condenada.

A vítima, que é analfabeta e possui sequelas neurológicas e motoras graves, vivia em uma residência com telhado danificado e muros escorados por pedaços de madeira. A situação foi identificada durante as apurações do MPMG e uma avaliação social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Condenação

A Justiça estabeleceu pena de três anos, seis meses e 22 dias de reclusão, em regime aberto. A punição foi substituída pelo pagamento de valores à vítima e pela prestação de serviços à comunidade.

A indenização foi fixada em R$ 54,9 mil por danos materiais e R$ 20 mil por danos morais. A decisão também prevê a transferência do automóvel para a mãe e impede a condenada de se aproximar ou manter contato com ela e as testemunhas.

A sentença foi divulgada nesta segunda-feira, 9, pela 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Frutal. Cabe recurso.