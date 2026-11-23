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A vereadora Meclet Maria Kayser (PL), de Rancho Queimado, no leste de Santa Catarina, afirmou que não atirou no ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante uma visita ao tribunal, porque seria presa.

A declaração foi feita enquanto a parlamentar relatava sua passagem pelo Supremo, onde acompanhou uma sessão de julgamento.

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“Eu vi o Alexandre de Moraes, que eu não queria ter visto, mas, enfim, ele é ministro, está lá... Para quem queria que eu jogasse, desse um tiro nele, não deu, porque eu ia ser presa”, disse ela durante uma sessão na Câmara Municipal, que aconteceu no último dia 17.

Vereadora acompanhou sessão no Supremo

Kayser havia apresentado na Casa uma moção de aplauso ao ministro André Mendonça e, posteriormente, conseguiu acompanhar uma sessão do STF. Segundo a vereadora, ela não chegou a assistir a uma manifestação de Mendonça.

Ao comentar a visita, a parlamentar afirmou que a experiência permitiu conhecer melhor o funcionamento do tribunal.

“É emocionante e é um aprendizado de ver como que realmente funciona. Para alguns pode não ter graça nenhuma, mas para mim foi muito gratificante”, declarou.

Vereadora Meclet Maria Kayser (PL) - Foto: Reprodução/YouTube

Alexandre de Moraes atende a pedido de Bolsonaro após internação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou neste sábado, 21, a visita de familiares ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o período de internação no Hospital DF Star, em Brasília.

Mais cedo, a defesa de Bolsonaro havia solicitado autorização para que os filhos Carlos Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro e Laura Bolsonaro pudessem visitá-lo enquanto ele permanecer na unidade hospitalar.

Na decisão, Alexandre de Moraes também autorizou a entrada da enteada do ex-presidente, Letícia Firmino. As visitas deverão respeitar os horários estabelecidos e as regras de segurança do hospital particular.

O ministro determinou ainda que os visitantes não ingressem no hospital com celulares, câmeras ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos que possam registrar imagens ou áudios de Bolsonaro.

