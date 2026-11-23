ONDA DE VIOLÊNCIA
Mais uma escola em Salvador é fechada e alunos ficam sem aulas
Na última quarta-feira, 18, outras três escolas também tiveram as aulas suspensas
A Escola Municipal Guerreira Zeferina, localizada em Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, terá as aulas suspensas nesta terça-feira, 24, devido à violência na região. Esta é a quarta unidade da rede municipal a ter as atividades afetadas pela insegurança em menos de uma semana.
Na última quarta-feira, 18, outras três escolas também tiveram as aulas suspensas:
- Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Santana Alves e o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Mosa Berbert interromperam as atividades presenciais, na Capelinha de São Caetano
- Escola Municipal Professor Aristides Novis, em Campinas de Brotas, suspendeu as aulas do turno vespertino pelo mesmo motivo.
Segundo a prefeitura de Salvador, "as suspensões aumentam a preocupação com a segurança de alunos, professores e funcionários, além de comprometerem o calendário escolar".
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a reposição das aulas ou a retomada das atividades na Escola Municipal Guerreira Zeferina.