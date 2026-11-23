Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Escola Municipal Guerreira Zeferina, localizada em Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, terá as aulas suspensas nesta terça-feira, 24, devido à violência na região. Esta é a quarta unidade da rede municipal a ter as atividades afetadas pela insegurança em menos de uma semana.

Na última quarta-feira, 18, outras três escolas também tiveram as aulas suspensas:

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Santana Alves e o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Mosa Berbert interromperam as atividades presenciais, na Capelinha de São Caetano

Escola Municipal Professor Aristides Novis, em Campinas de Brotas, suspendeu as aulas do turno vespertino pelo mesmo motivo.

Segundo a prefeitura de Salvador, "as suspensões aumentam a preocupação com a segurança de alunos, professores e funcionários, além de comprometerem o calendário escolar".

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a reposição das aulas ou a retomada das atividades na Escola Municipal Guerreira Zeferina.