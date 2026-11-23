TRIPLO HOMICÍDIO
Três pessoas são mortas a tiros após casa ser invadida na Bahia
Dois homens e uma mulher foram assassinados na noite de sábado, 21, em Mairi
Até a noite desta segunda-feira, 23, a Polícia Civil da Bahia ainda não tinha indicativo de autoria e motivação do triplo homicídio ocorrido na noite deste sábado, 21, no povoado Ponto de Mairi, em Mairi, no território da Bacia do Jacuípe, na Bahia.
As vítimas, dois homens e uma mulher, foram atingidos por tiros, por volta das 23h40, após terem a casa invadida.
Pedro Márcio Dias da Silva, de 41 anos, e Erinildo Borges Pereira de Azevedo, de 19, morreram no local, já Flair Borges Pereira de Azevedo, de 44, ainda foi levada ao hospital de Mairi, mas não resistiu.
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Não há informações quantos suspeitos invadiram o imóvel, nem como eles chegaram e deixaram o local. O caso é apurado pela Delegacia Territorial de Mairi.