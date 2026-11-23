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Até a noite desta segunda-feira, 23, a Polícia Civil da Bahia ainda não tinha indicativo de autoria e motivação do triplo homicídio ocorrido na noite deste sábado, 21, no povoado Ponto de Mairi, em Mairi, no território da Bacia do Jacuípe, na Bahia.

As vítimas, dois homens e uma mulher, foram atingidos por tiros, por volta das 23h40, após terem a casa invadida.

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Pedro Márcio Dias da Silva, de 41 anos, e Erinildo Borges Pereira de Azevedo, de 19, morreram no local, já Flair Borges Pereira de Azevedo, de 44, ainda foi levada ao hospital de Mairi, mas não resistiu.

Não há informações quantos suspeitos invadiram o imóvel, nem como eles chegaram e deixaram o local. O caso é apurado pela Delegacia Territorial de Mairi.