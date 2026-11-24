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Dez integrantes de facções criminosas foram presos nesta terça-feira, 24, durante a Operação Vestigium, deflagrada por forças estaduais e federais de segurança. A ação ocorre simultaneamente na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Maranhão e no Distrito Federal.

Os presos são investigados por envolvimento em diferentes atividades criminosas, incluindo tráfico de drogas e armas, mortes violentas, lavagem de dinheiro, roubo e corrupção de menores.

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A operação reúne equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Porto Seguro, da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), da Polícia Federal (PF), do Ministério Público (MP), da Polícia Civil (PC) e da Polícia Militar (PM).

Quais crimes são investigados?

As investigações apuram a participação dos suspeitos em diferentes práticas criminosas. Entre os crimes relacionados à operação estão:

Tráfico de drogas;

Tráfico de armas;

Mortes violentas;

Lavagem de dinheiro;

Roubo;

Corrupção de menores.

As equipes seguem mobilizadas nos cinco locais de atuação da operação.