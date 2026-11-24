SEGURANÇA PÚBLICA
Dez integrantes de facções são presos em operação interestadual
Ação reúne forças estaduais e federais na Bahia, em São Paulo, no Rio, no Maranhão e no DF
Dez integrantes de facções criminosas foram presos nesta terça-feira, 24, durante a Operação Vestigium, deflagrada por forças estaduais e federais de segurança. A ação ocorre simultaneamente na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Maranhão e no Distrito Federal.
Os presos são investigados por envolvimento em diferentes atividades criminosas, incluindo tráfico de drogas e armas, mortes violentas, lavagem de dinheiro, roubo e corrupção de menores.
A operação reúne equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Porto Seguro, da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), da Polícia Federal (PF), do Ministério Público (MP), da Polícia Civil (PC) e da Polícia Militar (PM).
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Quais crimes são investigados?
As investigações apuram a participação dos suspeitos em diferentes práticas criminosas. Entre os crimes relacionados à operação estão:
- Tráfico de drogas;
- Tráfico de armas;
- Mortes violentas;
- Lavagem de dinheiro;
- Roubo;
- Corrupção de menores.
As equipes seguem mobilizadas nos cinco locais de atuação da operação.