Siga o A TARDE no Google

Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, confirmou o primeiro caso de mpox em 2026 e investiga uma segunda suspeita relacionada ao paciente. Com o novo diagnóstico, o município chega a seis casos da doença desde o início do monitoramento, em 2022.

A confirmação foi feita pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) no sábado, 21.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O paciente confirmado é um homem com idade entre 40 e 49 anos, sem doenças preexistentes. Ele apresentou os primeiros sintomas em 30 de outubro e permanece em isolamento domiciliar, sob acompanhamento médico.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a investigação epidemiológica aponta que o homem teve contato íntimo e prolongado com uma pessoa residente no exterior que esteve temporariamente em Vitória da Conquista. O local provável de infecção ainda não foi determinado.

Uma segunda pessoa que manteve contato próximo com o paciente também apresentou sintomas compatíveis com a doença. Classificada como caso suspeito relacionado, ela está em isolamento domiciliar e aguarda o resultado dos exames.

Saúde intensifica vigilância após confirmação

Diante do diagnóstico, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) determinou o reforço das ações de vigilância epidemiológica em todas as unidades da rede municipal. A orientação foi formalizada por meio da Comunicação Interna (CI) nº 1652/2026.

As equipes devem identificar precocemente possíveis sintomas, notificar imediatamente os casos suspeitos, em até 24 horas, e adotar os protocolos de isolamento. Em Vitória da Conquista, a coleta de material para o exame RT-PCR de pacientes suspeitos é realizada em domicílio por profissionais da Vigilância Epidemiológica.

O que é mpox e como ocorre a transmissão?

A mpox é uma doença infecciosa causada pelo vírus MPXV, pertencente ao gênero Orthopoxvirus. A transmissão acontece principalmente pelo contato direto com lesões na pele, crostas e fluidos corporais de pessoas infectadas.

O contágio também pode ocorrer durante relações íntimas ou pelo compartilhamento de objetos contaminados, como roupas, toalhas e lençóis. O período de incubação costuma variar de três a 16 dias, mas pode chegar a 21 dias após a exposição ao vírus.

Entre os principais sintomas estão:

Lesões na pele ou nas mucosas, que podem aparecer como manchas, bolhas e crostas;

Febre e calafrios;

Dor de cabeça e dores musculares;

Dor nas costas;

Aumento dos linfonodos, conhecido como ínguas;

Cansaço intenso;

Dor ou sangramento anorretal.

As lesões podem surgir em diferentes partes do corpo, incluindo regiões genital, anal e oral, rosto, mãos e pés.

Ao apresentar sintomas compatíveis, a orientação da SMS é procurar uma unidade de saúde, utilizar máscara cirúrgica e evitar contato físico próximo com outras pessoas. Pacientes diagnosticados devem permanecer em isolamento até a cicatrização completa das lesões, seguindo as recomendações dos profissionais de saúde.

Histórico de casos em Vitória da Conquista

Desde 2022, Vitória da Conquista contabiliza seis casos confirmados de mpox. Os registros foram distribuídos da seguinte forma:

2022: um caso;

2023: três casos;

2024: um caso;

2025: nenhum caso;

2026: um caso confirmado até o momento.

Cenário da mpox no Brasil e na Bahia

No cenário nacional, o Plano de Contingência do Ministério da Saúde aponta que o Brasil teve um pico de casos em 2022, com queda e estabilização nos anos seguintes, tendo Salvador entre as cinco cidades com mais registros no recorte de 2024.

Já na Bahia, o painel da vigilância epidemiológica mostra um cenário acumulado de 225 notificações, com cinco confirmações e sem novos registros nos sete dias anteriores à atualização, concentrado principalmente na macrorregião Leste.

Os principais números do histórico nacional e do recorte baiano são:

Série histórica no Brasil (até 25 de outubro de 2024)

63.638 notificações (todas da cepa II), sendo 12.597 confirmados, 414 prováveis, 38.669 descartados e 16 óbitos

10.658 casos confirmados ou prováveis em 2022; 853 em 2023; e 1.495 entre as Semanas Epidemiológicas 1 e 43 de 2024

Salvador aparece em 5º lugar entre os municípios no recorte de 2024 (SE 1 a 43), com 44 casos confirmados ou prováveis (2,9% do total)

Cenário na Bahia (painel extraído em 8 de julho de 2026)