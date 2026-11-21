O recebimento do diagnóstico de câncer pode ser desafiador em qualquer faixa etária. No caso de crianças e adolescentes, as preocupações começam antes mesmo de o próprio paciente receber a notícia, colocando os familiares diante de uma difícil decisão: existe uma forma correta ou um momento ideal para contar à criança que ela tem câncer?

Segundo especialistas, uma comunicação honesta e adequada à faixa etária permite que a criança compreenda, dentro de suas possibilidades, o que está acontecendo e participe do tratamento com mais segurança. Esconder o diagnóstico pode gerar ansiedade, isolamento, desconfiança e culpa, além de fragilizar a relação de confiança com pais e responsáveis.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), foram registradas 3.500 internações por câncer em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos entre 2021 e 2025. Em 2026, a leucemia figura como a principal causa de óbitos por câncer nessa faixa etária.

Além da comunicação sobre a doença, o acolhimento durante os procedimentos médicos ajuda a tornar a experiência menos assustadora. Segundo José Henrique Barreto, oncologista pediátrico do Hospital São Rafael, da Rede D’Or, a equipe multiprofissional utiliza estratégias lúdicas, preparação emocional e prevenção da dor para reduzir o medo e o desconforto durante o tratamento.

“O foco é fazer com que a criança entenda o que vai acontecer, sinta-se segura e preserve o vínculo com sua infância mesmo durante internações ou sessões de quimioterapia”, pontua.

Entre as estratégias estão o uso de brinquedos terapêuticos para demonstrar os exames, a explicação prévia dos procedimentos e das sensações envolvidas, além da possibilidade de a criança tomar pequenas decisões, como escolher o braço para a realização de um exame. Atividades de distração e a presença dos pais também fazem parte do acolhimento.

Para Ana Paula Pessoa, psicóloga do Hospital Florence, contar sobre a doença é uma demonstração de respeito e cuidado. “ A criança percebe que algo sério está acontecendo: pelas mudanças na rotina, pelos exames, pelo clima emocional na família. Quando ninguém fala, ela preenche o silêncio com a própria imaginação, e geralmente com fantasias que podem ser mais assustadoras do que a realidade”, explica.

Experiência da família

Uma mãe que enfrentou esse momento foi Cristiane Santana, advogada de 41 anos. Seu filho, Pedro Santana Baveldi, hoje com seis anos, recebeu o diagnóstico de leucemia linfoblástica aos quatro. Acompanhado pela equipe de oncologia do Hospital São Rafael, instituição que Cristiane considera sua “segunda família”, o menino está na fase de manutenção do tratamento, com sessões de quimioterapia em casa e acompanhamento médico.

“Quando Pedro foi diagnosticado, ele tinha apenas quatro anos. Naquele momento, optamos por não utilizar o nome da doença, não porque quiséssemos esconder o que estava acontecendo, mas porque entendíamos que ele ainda não teria maturidade para compreender o significado de um diagnóstico como aquele”, relata.

Para explicar a rotina de cuidados, a família utilizou palavras e referências próximas do universo infantil do menino. “Explicávamos que o sangue dele estava fraquinho e que, para ficar forte novamente, ele precisava tomar os remédios, fazer os exames e, algumas vezes, permanecer no hospital. Quando precisava receber uma transfusão, por exemplo, dizíamos que era o sangue que Papai do Céu estava mandando para lhe dar mais força”, conta.

Mesmo diante das limitações impostas pelo tratamento, Cristiane destaca o cuidado para preservar a infância e a individualidade do filho.

“Uma coisa sempre procuramos preservar: a certeza de que Pedro é, antes de qualquer diagnóstico, uma criança como qualquer outra, com seus sonhos, suas vontades e seu direito de viver plenamente a infância. O tratamento trouxe limitações à sua rotina, mas nunca diminuiu quem ele é”, relata.

*Sob a supervisão da editora Isabel Villela