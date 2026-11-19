Pacientes diagnosticadas com doenças reumatológicas costumam associar a condição ao impedimento da maternidade. O fator que determina a segurança da gestação, no entanto, está ligado ao momento em que o acompanhamento médico é iniciado.

De acordo com a reumatologista e coordenadora de reumatologia na Clínica AMO, Dra. Ana Luísa Pedreira, o planejamento deve acontecer meses antes da concepção, e não após a confirmação da gravidez.

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Em casos de artrite reumatoide, lúpus e síndrome antifosfolípide, procurar orientação médica apenas depois do teste positivo expõe a gestante e o feto a complicações. A preparação antecipada permite estabilizar o quadro clínico e organizar o acompanhamento conjunto entre reumatologista e obstetra.

Por que os seis meses antes de engravidar fazem diferença

A recomendação médica estabelece que a paciente permaneça em remissão ou com baixa atividade da doença por, no mínimo, seis meses antes de tentar engravidar. Sem esse controle prévio, eleva-se a incidência de complicações obstétricas, entre elas:

Parto prematuro;

Pré-eclâmpsia;

Reativação da doença durante a gestação ou após o parto.

Durante os nove meses de gestação, o comportamento das doenças reumáticas varia conforme cada diagnóstico: algumas condições apresentam melhora clínica, enquanto outras registram piora dos sintomas. Além disso, o período pós-parto oferece risco de reativação de quadros que estavam sob controle.

Ajuste de medicamentos e acompanhamento conjunto

O monitoramento integrado entre reumatologista e obstetra desde a fase pré-concepcional permite revisar toda a prescrição terapêutica da paciente. Enquanto alguns medicamentos utilizados na reumatologia têm uso liberado na gestação e na amamentação, outros exigem substituição ou suspensão programada antes da concepção.

“O erro mais comum é a paciente só me procurar depois que já engravidou. Quando conseguimos planejar com antecedência, ajustamos o tratamento, confirmamos que a doença está bem controlada e já alinhamos o acompanhamento com o obstetra, a gestação tende a ser muito mais segura, tanto para a mãe quanto para o bebê”, explica Dra. Ana Luísa Pedreira.

Doenças reumáticas em mulheres em idade reprodutiva

Dados do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Reumatologia apontam que mais de 15 milhões de brasileiros convivem com alguma doença reumática. Uma parcela expressiva desses diagnósticos ocorre em mulheres em idade reprodutiva, contrariando a percepção de que essas condições afetam apenas pessoas idosas.

A artrite reumatoide ilustra esse cenário

A doença apresenta ocorrência cerca de duas vezes maior em mulheres do que em homens;

O pico de incidência acontece entre os 30 e os 40 anos de idade;

A faixa etária coincide com o período em que muitas mulheres planejam ou iniciam a formação da família.

Por receberem o diagnóstico nessa fase da vida, muitas pacientes desconhecem a necessidade do planejamento pré-gestacional e chegam a cogitar a desistência da maternidade.

“Tenho pacientes que, ao serem diagnosticadas, acham que vão ter que desistir da ideia de engravidar, e isso não é verdade. O que eu digo é: me procure antes de tentar engravidar, não durante, para que a gente tenha tempo de planejar com segurança”, orienta a médica.

O que avaliar antes de interromper o método contraceptivo

Para estruturar a gestação dentro dos protocolos médicos indicados pela reumatologia, a paciente deve cumprir etapas definidas antes de iniciar as tentativas: