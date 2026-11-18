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A Estação Rodoviária do Metrô de Salvador recebe, nesta quinta-feira, 19, uma iniciativa voltada para a prevenção de doenças e o acesso ao atendimento médico.

A atividade ocorre das 7h às 10h e integra a programação do Novembro Negro na capital baiana, por meio de uma parceria entre a Afya Salvador e a concessionária Metrô Bahia.

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Durante as três horas de mobilização, equipes formadas por estudantes e docentes do curso de Medicina da Afya Salvador realizam atendimentos no local. O público que passar pela estação terá acesso a exames de triagem, orientações sobre doenças crônicas e marcação de consultas em três especialidades médicas.

Atendimentos e exames disponíveis na Estação Rodoviária

Os serviços são oferecidos por ordem de chegada e não exigem agendamento prévio para a triagem no terminal. A programação inclui:

Aferição de pressão arterial : medição realizada pelas equipes de saúde para identificação de alterações pressóricas.

: medição realizada pelas equipes de saúde para identificação de alterações pressóricas. Testes de glicemia capilar : exame de ponta de dedo para monitoramento dos níveis de glicose no sangue.

: exame de ponta de dedo para monitoramento dos níveis de glicose no sangue. Agendamento de consultas : disponibilização de vagas para atendimento nas especialidades de mastologia, ginecologia e pneumopediatria.

: disponibilização de vagas para atendimento nas especialidades de mastologia, ginecologia e pneumopediatria. Orientações de saúde : repasse de informações sobre prevenção, identificação de sintomas e acompanhamento médico.

Foco na saúde da população negra

A escolha dos temas abordados na ação considera a incidência de determinadas condições clínicas na população negra de Salvador.

Anemia falciforme

A anemia falciforme recebe destaque na programação por ser uma alteração genética com prevalência na população negra. As equipes vão explicar os sinais da doença, a relevância do diagnóstico no início da vida e as formas de acompanhamento médico na rede de saúde.

Hipertensão e diabetes

O atendimento também aborda o controle da hipertensão arterial e do diabetes mellitus. O objetivo é informar os usuários do transporte sobre os fatores de risco dessas doenças crônicas e a necessidade de monitoramento contínuo para evitar complicações.

Segundo Diana Báfica, coordenadora de Extensão da Afya Salvador, a atividade une a prática acadêmica ao atendimento comunitário. "A participação dos nossos estudantes em ações como essa permite aplicar os conhecimentos adquiridos durante a formação acadêmica, ao mesmo tempo em que ampliamos o acesso da população à informação, à prevenção e ao cuidado em saúde", afirma.

Serviço: ação de saúde no Metrô Bahia