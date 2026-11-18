NOVEMBRO NEGRO
Ação de saúde no Metrô de Salvador oferece exames e consultas sem custo
Iniciativa da Afya Salvador e Metrô Bahia terá vagas para mastologia, ginecologia e pneumopediatria
A Estação Rodoviária do Metrô de Salvador recebe, nesta quinta-feira, 19, uma iniciativa voltada para a prevenção de doenças e o acesso ao atendimento médico.
A atividade ocorre das 7h às 10h e integra a programação do Novembro Negro na capital baiana, por meio de uma parceria entre a Afya Salvador e a concessionária Metrô Bahia.
Durante as três horas de mobilização, equipes formadas por estudantes e docentes do curso de Medicina da Afya Salvador realizam atendimentos no local. O público que passar pela estação terá acesso a exames de triagem, orientações sobre doenças crônicas e marcação de consultas em três especialidades médicas.
Atendimentos e exames disponíveis na Estação Rodoviária
Os serviços são oferecidos por ordem de chegada e não exigem agendamento prévio para a triagem no terminal. A programação inclui:
- Aferição de pressão arterial: medição realizada pelas equipes de saúde para identificação de alterações pressóricas.
- Testes de glicemia capilar: exame de ponta de dedo para monitoramento dos níveis de glicose no sangue.
- Agendamento de consultas: disponibilização de vagas para atendimento nas especialidades de mastologia, ginecologia e pneumopediatria.
- Orientações de saúde: repasse de informações sobre prevenção, identificação de sintomas e acompanhamento médico.
Foco na saúde da população negra
A escolha dos temas abordados na ação considera a incidência de determinadas condições clínicas na população negra de Salvador.
Anemia falciforme
A anemia falciforme recebe destaque na programação por ser uma alteração genética com prevalência na população negra. As equipes vão explicar os sinais da doença, a relevância do diagnóstico no início da vida e as formas de acompanhamento médico na rede de saúde.
Hipertensão e diabetes
O atendimento também aborda o controle da hipertensão arterial e do diabetes mellitus. O objetivo é informar os usuários do transporte sobre os fatores de risco dessas doenças crônicas e a necessidade de monitoramento contínuo para evitar complicações.
Segundo Diana Báfica, coordenadora de Extensão da Afya Salvador, a atividade une a prática acadêmica ao atendimento comunitário. "A participação dos nossos estudantes em ações como essa permite aplicar os conhecimentos adquiridos durante a formação acadêmica, ao mesmo tempo em que ampliamos o acesso da população à informação, à prevenção e ao cuidado em saúde", afirma.
Serviço: ação de saúde no Metrô Bahia
- Evento: Novembro Negro – Promoção da Saúde, Prevenção e Acesso ao Cuidado para a População Negra
- Data: 19 de novembro de 2026 (quinta-feira)
- Horário: Das 7h às 10h
- Local: Estação Rodoviária do Metrô de Salvador
- Atividades: Aferição de pressão arterial, testes de glicemia capilar, orientações sobre anemia falciforme, hipertensão e diabetes, e marcação de consultas em mastologia, ginecologia e pneumopediatria
- Valor: Sem custo para a população