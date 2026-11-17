Cicatrizes que crescem além dos limites de um ferimento, apresentam relevo e provocam coceira ou dor podem indicar a formação de queloides. A condição, caracterizada pelo crescimento excessivo de tecido cicatricial durante o processo de cicatrização, é até 15 vezes mais frequente em pessoas negras e de pele mais pigmentada, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).



Em entrevista ao portal A TARDE, a médica Danìelà Hermes, especialista em Saúde Pública e com 20 anos de atuação voltados à saúde integral das peles plurais, explica que a maior predisposição aos queloides está relacionada a fatores genéticos e às particularidades da resposta inflamatória e do processo de cicatrização da pele negra.

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"Na pele negra, essa predisposição envolve fatores genéticos, moleculares e diferenças anatômicas na resposta inflamatória e no processo cicatricial. Os fibroblastos apresentam maior atividade e reatividade a estímulos inflamatórios, o que pode levar à produção excessiva de colágeno", explica.





Foto: Danìelà Hermes

O que causa os queloides e quais são os sinais?

O queloide surge quando o organismo produz colágeno em excesso durante a cicatrização de uma lesão. Diferentemente de uma cicatriz comum, que tende a permanecer dentro dos limites do ferimento original, o queloide ultrapassa essa região e pode continuar crescendo ao longo do tempo.

O problema pode aparecer após cortes, queimaduras, cirurgias, perfurações para brincos, tatuagens, acne e até picadas de insetos. Entre os principais sinais estão o surgimento de uma cicatriz elevada, crescimento progressivo, coceira, sensibilidade e dor. Embora seja uma condição benigna, pode provocar desconforto físico e impactos na autoestima.

A predisposição genética também merece atenção. Pessoas que já desenvolveram queloides ou possuem familiares com histórico da condição devem ter cuidado redobrado antes de realizar procedimentos que provoquem lesões na pele.



Dados na Bahia

Na Bahia, o tema ganha ainda mais relevância. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, analisados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), 80,8% da população do estado se declara preta ou parda.



Em Salvador, o percentual chega a 83,2%. Apesar da expressiva presença da população negra, ainda não existem estatísticas epidemiológicas consolidadas sobre a quantidade de pessoas que convivem com queloides na capital e no estado.



Além dos queloides, quais problemas afetam a pele negra?

As particularidades da pele negra não se limitam à formação de cicatrizes. Segundo a dermatologista, outras condições também exigem acompanhamento, principalmente aquelas relacionadas à pigmentação e aos processos inflamatórios.

Entre os problemas mais observados estão melasma, acne, hiperpigmentação pós-inflamatória e foliculite. Também merecem atenção a pseudofoliculite da barba, a dermatose papulosa nigra e alterações nas unhas.

A hiperpigmentação pós-inflamatória, por exemplo, acontece quando a pele desenvolve manchas escuras após uma inflamação ou lesão. Isso pode ocorrer depois de episódios de acne, irritações, alergias e outros processos que provocam alterações na pele.

"A pele negra apresenta maior tendência à hiperpigmentação pós-inflamatória devido à alta reatividade dos melanócitos frente a processos inflamatórios ou traumáticos", esclarece Danìelà.

A médica ressalta, entretanto, que isso não significa que pessoas negras tenham maior predisposição a alergias. Os quadros alérgicos dependem de fatores genéticos e ambientais.





Foto: Ilustrativa | Freepik

Pessoas negras também precisam usar protetor solar?

Um dos mitos mais comuns sobre a pele negra é a ideia de que a melanina oferece proteção suficiente contra os efeitos da radiação solar, tornando desnecessário o uso de protetor solar.

A melanina realmente proporciona uma proteção natural parcial contra os raios ultravioleta (UV), mas não impede completamente o fotoenvelhecimento, o surgimento de manchas, os danos celulares e o câncer de pele.

"A melanina proporciona uma fotoproteção natural parcial contra a radiação ultravioleta (equivalente a um FPS em torno de 13,4), mas ela não impede o fotoenvelhecimento, o surgimento de manchas, os danos celulares e o desenvolvimento do câncer de pele. Por isso, a fotoproteção diária é indispensável", alerta a especialista.

A recomendação é utilizar protetor solar diariamente, inclusive nas orelhas, pescoço, colo, mãos e demais regiões expostas. A hidratação também é importante para preservar a barreira de proteção da pele e reduzir irritações.



Câncer de pele também atinge pessoas negras

Apesar da proteção parcial proporcionada pela melanina, pessoas negras também podem desenvolver câncer de pele. Um dos pontos de atenção é o melanoma acral, que pode surgir nas palmas das mãos, nas plantas dos pés e na região abaixo das unhas.

Por isso, a avaliação dermatológica não deve se limitar às áreas mais expostas ao sol. É importante observar pintas, manchas e lesões em diferentes partes do corpo.

Uma das formas de identificar alterações suspeitas é a regra do ABCDE:

A – Assimetria: quando as duas metades de uma pinta ou lesão apresentam formatos diferentes.

B – Bordas: limites irregulares ou pouco definidos.

C – Cor: presença de diferentes tonalidades na mesma lesão.

D – Diâmetro: atenção especial a lesões com mais de seis milímetros.

E – Evolução: mudanças no tamanho, formato, relevo ou coloração.

Qualquer alteração suspeita deve ser avaliada por um dermatologista, mesmo quando não há dor ou outros sintomas.

Quais cuidados devem fazer parte da rotina?

Para manter a saúde da pele, a recomendação da especialista é adotar uma rotina simples, baseada em três etapas: limpeza, hidratação e proteção solar.

Também é importante evitar esfoliações físicas agressivas, produtos que provoquem irritação e a manipulação de espinhas ou outras lesões. Esses hábitos podem desencadear processos inflamatórios e favorecer o aparecimento de manchas persistentes.

"O erro mais frequente é desconhecer as particularidades da própria pele e negligenciar a fotoproteção. Como a pele negra reage a inflamações com manchas persistentes, é crucial evitar o uso de produtos irritantes, esfoliações físicas agressivas e a manipulação tátil de acnes e lesões", orienta Danìelà.

Outro cuidado é evitar receitas caseiras e procedimentos estéticos sem avaliação profissional, principalmente para quem já apresentou queloides anteriormente.

Como tratar queloides?

O tratamento depende do tamanho, da localização e da evolução da cicatriz. Entre as possibilidades estão infiltrações de corticoides, utilização de placas e géis de silicone, crioterapia e tratamentos a laser.

Em situações específicas, a cirurgia também pode ser indicada, mas precisa ser associada a outras estratégias para reduzir as chances de a cicatriz voltar. A retirada cirúrgica isolada exige cautela porque o queloide pode reaparecer e até apresentar crescimento maior.

A médica também destaca a importância do diagnóstico precoce e da avaliação individualizada para definir a melhor abordagem terapêutica.

Onde conseguir atendimento dermatológico pelo SUS em Salvador?

Pessoas que precisam de avaliação dermatológica podem iniciar o acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em Salvador, o Hospital Aristides Maltez é uma das unidades de referência, além dos ambulatórios de dermatologia vinculados a hospitais universitários e instituições de ensino médico.

O primeiro passo é procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou uma unidade de Saúde da Família mais próxima. Após a avaliação inicial, o profissional poderá realizar o encaminhamento para atendimento especializado, caso exista indicação clínica, por meio do sistema de regulação.